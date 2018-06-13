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Не можна дивитися один на одного: компанія Netflix ввела нові правила для працівників

STYLERLIFE        13.06.2018 - 16:05
Ілюстративне фото (twitter/comwebvybory20xx)
Ілюстративне фото (twitter/comwebvybory20xx)

Працівникам компанії заборонили запрошувати один одного на побачення

Компанія Netflix ввела нові правила для своїх працівників. Про це повідомляє видання The Sun.

Кінокомпанія Netflix придумала нові правила щодо флирту на робочому місці для своїх працівників. Зокрема, співробітникам компанії тепер заборонено дивитися один на одного більше, ніж 5 секунд. Заборонено обійматися один з одним, доторкатися до своїх колег протягом довгого часу і фліртувати.

Крім того, їм заборонили просити номери телефонів своїх колег та запрошувати їх на побачення другий раз, якщо один раз їм вже відмовили. Якщо хто-небудь з працівників відчує домагання з боку свого колеги, він повинен закричати "Зупинися! Не роби цього знову".

Приводом для введення таких незвичайних правил послужив скандал навколо продюсера Харві Вайнштейна та рух MeToo, яким охоплений зараз весь Голлівуд.

Першими на собі нововведення випробують ті співробітники компанії, які працюють над науково-фантастичним серіалом "Чорне дзеркало", зйомки якого проходять в Лондоні.

Працівники Netflix поставилися до цих заборон з гумором і при погляді на колег рахують демонстративно до п'яти, перш ніж відвести погляд.

До речі, Стівен Спілберг пояснив, чому фільми Netflix є загрозою для кінематографа.

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Теги: Netflix, правила, запрет
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