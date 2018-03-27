Стивен Спилберг объяснил, почему фильмы Netflix являются угрозой для кинематографа

Режиссер считает, что проекты студии нельзя назвать полноценными фильмами

Режиссер Стивен Спилберг высказал свое мнение о полнометражных телевизионных фильмах студии Netflix и считает, что они не могут претендовать на премию "Оскар". По его словам, телефильмы становятся все популярнее и могут быть угрозой для индустрии кино. Об этом сообщает Deadline.

Спилберг назвал картины Netflix символическими, поскольку они выходят в прокат всего на несколько дней в ограниченном количестве кинотеатров. "Когда ты переходишь на ТВ-формат, то ты делаешь телефильм. Это хорошее шоу, и ты заслуживаешь "Эмми". Но не "Оскара"", — отметил он. Кинематографист добавил, что сегодня режиссеры все чаще берутся за создание телефильмов и отказываются сотрудничать с киностудиями-гигантами, что является угрозой для индустрии кино.

Напомним, что Netflix выпустит комедийный фильм о друзьях и вине. Звезда сериала "Парки и зоны отдыха" Эми Полер впервые выступит в качестве режиссера полнометражного фильма.