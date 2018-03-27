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Стівен Спілберг пояснив, чому фільми Netflix є загрозою для кінематографу

STYLERКіно        27.03.2018 - 12:12
Фото: скріншот youtube
Фото: скріншот youtube

Режисер вважає, що проекти студії не можна назвати повноцінними фільмами

Режисер Стівен Спілберг висловив свою думку про повнометражні телевізійні фільми студії Netflix і вважає, що вони не можуть претендувати на премію "Оскар". За його словами, телефільми стають дедалі популярнішими і можуть бути загрозою для індустрії кіно. Про це повідомляє Deadline.

Спілберг назвав картини Netflix символічними, оскільки вони виходять в прокат всього на кілька днів в обмеженій кількості кінотеатрів. "Коли ти переходиш на ТВ-формат, то ти робиш телефільм. Це гарне шоу, і ти заслуговуєш "Еммі". Але не "Оскара"", - зазначив він. Кінематографіст додав, що сьогодні режисери все частіше беруться за створення телефільмів і відмовляються співпрацювати з кіностудіями-гігантами, що є загрозою для індустрії кіно.

Нагадаємо, що Netflix випустить комедійний фільм про друзів і віно.Зірка серіалу "Парки і зони відпочинку" Емі Барнс вперше виступить як режисер повнометражного фільму.

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Теги: кіно, фільми, Оскар, Стивен Спилберг, Netflix
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