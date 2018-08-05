"Немец" перевернулся на крышу: в Киеве произошло сильное столкновение авто (фото)

Фото: ДТП (РБК-Украина)

ДТП произошло в центре столицы - на Печерске

В центре Киева произошло ДТП. Оно случилось на перекрестке улиц Бастионной и Михаила Бойчука в аварию попали два легковых автомобиля Volkswagen и Jaguar. Как сообщается на портале "Еспресо", столкновение было такой силы, что "немец" перевернулся на крышу, в то время как у другой машины повреждена вся правая передняя часть.

Очевидцы данного происшествия заявили, что водители других автомобилей поспешили на помощь участникам аварии. К счастью, по предварительной версии, в ДТП никто не пострадал, сотрудники медперсонала уже осмотрели водителей пострадавших автомобилей.

Фото: ДТП на Печерске (ru.espreso.tv)

К сожалению, так хорошо ДТП не всегда заканчиваются. Недавно под Киевом в аварии пострадала девушка, ее привезли в больницу без сознания. Медики просят помочь опознать ее.

Ну, а после аварии на Печерске сотрудники правоохранительных органов продолжают работать на месте аварии, с целью установит все обстоятельства инцидента.

Напомним, недавно в столице так же произошел еще один автодорожный случай – водитель "подвинул" другое авто, мешавшее ему проехать на Труханов остров. Также, под Киевом было трагичное ДТП с погибшими, в котором поезд почти километр тащил авто.

Видео: Как ведут себя на дорогах представители украинской власти?