"Німець" перекинувся на дах: у Києві сталося сильне зіткнення авто (фото)

Фото: ДТП (РБК-Україна)

ДТП сталася у центрі столиці - на Печерську

У центрі Києва сталося ДТП. Воно сталося на перехресті вулиць Бастіонної та Михайла Бойчука у аварію потрапили два легкових автомобіля Volkswagen і Jaguar. Як повідомляється на порталі "Еспресо", зіткнення було такої сили, що "німець" перекинувся на дах, в той час як в іншої машини пошкоджена вся права передня частина.

Очевидці цієї події заявили, що водії інших автомобілів поспішили на допомогу учасникам аварії. На щастя, за попередньою версією, у ДТП ніхто не постраждав, працівники медперсоналу вже оглянули постраждалих водіїв автомобілів.

Фото: ДТП на Печерську (ru.espreso.tv)

На жаль, так добре ДТП не завжди закінчуються. Нещодавно під Києвом в аварію постраждала дівчина, її привезли в лікарню без свідомості. Медики просять допомогти пізнати її.

Ну, а після аварії на Печерську співробітники правоохоронних органів продовжують працювати на місці аварії, з метою встановить всі обставини інциденту.

Нагадаємо, нещодавно в столиці так само стався ще один автодорожній випадок – водій "подвинув" інше авто, що заважала йому проїхати на Труханів острів. Також, під Києвом було трагічне ДТП з загиблими, в якому потяг майже кілометр тягнув авто.

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