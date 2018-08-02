В Киеве водитель "подвинул" авто, которое не давало проехать: пострадавший рассказал об инциденте (видео)

Кадр из видео (facebook.com/KyivOperativ)

Водитель Kia, которую не пускали на Труханов остров, объяснил ситуацию

В Киеве произошел шокирующий инцидент на въезде на Труханов остров. Водитель внедорожника Toyota силой "пододвинул" другой автомобиль, который не пускали на территорию полуострова и он перегородил проезд. Инцидент произошел около двух недель назад. Появилась реакция водителя Kia, чья машина пострадала из-за внедорожника. Об этом написал блогер Клим Братковский на своей странице в соцсети Facebook.

"Между прочим, для того, чтобы узнать законность взымания платы, не нужно включать аварийку и блокировать движение", - отметил Братковский и процитировал слова водителя Сергея.

"Всем привет! Я владелец "Киа". Объясню ситуацию:

1. Остановился я перед шлагбаумом, включил аварийные огни и попросил объяснить, почему одни машины имеют право въезда, а другие нет. Ответить на этот вопрос мне не смогли, показали какие-то бумажки от 2013 года, там ни слова о шлагбаумах и правилах въезда. Для разрешения ситуации сразу же вызвал Нацполицию и просто ждал ее приезда.

2. Въезд на территорию за деньги не возможен.

3. Проезд не был заблокирован. Можно было объехать через парковку, мой автомобиль не блокировал заезд с ее стороны.

4. Как видно на видео, мой автомобиль занимал только одну, правую полосу. На соседней левой стоит болард, который сотрудники на видео могли опустить в любой момент и пропускать транспорт. Но, у них не было цели решить проблему, они просто ждали, что у кого-то сдадут нервы.

5. В завершении желаю всем, кто считает, что водитель "Тойоты" молодец и красавчик, чтобы их всю жизнь окружали такие красавцы", - заявил водитель Kia.

Видео с инцидентом было опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Действие происходит на въезде в зону отдыха, что на Трухановом острове. Туда пропускают выборочно, по пропускам или за дополнительную оплату", - рассказали в сообществе.

Видео: Перегородил проезд (facebook.com/KyivOperativ)

"Водителя на #Kia не пустили, так как его номера не было в "базе", а оплачивать он отказался. Он встал на проезде и вызвал "копов", якобы шлагбаум там незаконно работает, тем самым заблокировал движение", - написал автор публикации.

"Ну, у водителя на #Toyota сдали нервы, и он решил просто подвинуть Kia. Когда проезд все-таки освободился, водитель Toyota просто уехал", - отметили в сети.

Стоит отметить, что за происходящим наблюдали окружающие. Автор видео спросил водителя Toyota, трезв ли он, на что тот ответил положительно.

Скриншот поста (facebook.com/klimetin)

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

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