У Києві водій "посунув" авто, яке не давало проїхати: постраждалий розповів про інцидент (відео)

Кадр з відео (facebook.com/KyivOperativ)

Водій Kia, яку не пускали на Труханів острів, пояснив ситуацію

У Києві стався жахливий інцидент на в'їзді на Труханів острів. Водій позашляховика Toyota силою "підсунув" інший автомобіль, який не пускали на територію півострова і він перегородив проїзд. Інцидент стався близько двох тижнів тому. З'явилася реакція водія Kia, чия машина постраждала через позашляховик. Про це написав блогер Клім Братківський на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Між іншим, для того, щоб дізнатися законність стягування плати, не потрібно включати аварійку і блокувати рух", - зазначив Братківський і процитував слова водія Сергія.

"Всім привіт! Я власник "Кіа". Поясню ситуацію:

1. Зупинився перед шлагбаумом, включив аварійні вогні і попросив пояснити, чому одні машини мають право в'їзду, а інші ні. Відповісти на це питання мені не змогли, показали якісь папірці від 2013 року, там ні слова про шлагбауми і правила в'їзду. Для вирішення ситуації відразу ж викликав Нацполіцію і просто чекав її приїзду.

2. В'їзд на територію за гроші не можливий.

3. Проїзд не був заблокований. Можна було об'їхати через парковку, мій автомобіль не блокував заїзд з її боку.

4. Як видно на відео, мій автомобіль займав лише одну, праву смугу. На сусідній лівій стоїть болард, який співробітники на відео могли опустити в будь-який момент і пропускати транспорт. Але, у них не було мети вирішити проблему, вони просто чекали, що у когось здадуть нерви.

5. На завершення бажаю всім, хто вважає, що водій "Тойоти" молодець і красунчик, щоб їх все життя оточували такі красені", - заявив водій Kia.

Відео з інцидентом було опубліковано на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

"Дія відбувається на в'їзді в зону відпочинку, що на Трухановому острові. Туди пропускають вибірково, за перепустками або за додаткову оплату", - розповіли в спільноті.

Відео: Перегородив проїзд (facebook.com/KyivOperativ)

"Водія на #Kia не пустили, так як його номера не було в "базі", а оплачувати він відмовився. Він встав на проїзд і викликав "копів", нібито шлагбаум там незаконно працює, тим самим заблокував рух", - написав автор публікації.

"Ну, у водія на #Toyota здали нерви, і він вирішив просто посунути Kia. Коли проїзд все-таки звільнився, водій Toyota просто поїхав", - зазначили в мережі.

Варто відзначити, що за подіями спостерігали оточуючі. Автор відео запитав водія Toyota, чи тверезий він, на що той відповів позитивно.

Скріншот поста (facebook.com/klimetin)

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, у Києві водій позашляховика протаранив машину, яка заблокувала дорогу.

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