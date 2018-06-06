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Немного похолодает: синоптики уточнили прогноз на среду

STYLERLIFE        06.06.2018 - 09:30
Фото: Pixabey
Фото: Pixabey

Смена температуры ожидается на севере и северо-западе

В среду, 6 июня, в Украине похолодает. Особенно ощутимо это будет на севере и северо-западе. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

С севера Европы перемещается холодный воздух, который повлечет смену температуры в большинстве областей страны. Юго-восточная часть окажется в зоне влияния атмосферного фронта, остальная территория – в зоне влияния поля повышенного давления.

Скриншот (meteo.gov.ua)

В южных, восточных областях и Карпатах ожидается небольшой дождь, гроза. В остальных регионах будет сухо. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура в южных областях ночью составит +14+19, днем +24+29 градусов. на Закарпатье, в Днепропетровской и Донецкой областях +21+26.

В Киеве будет без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью +11+13, днем около +20.

Скриншот (meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали о погоде до конца недели.

На выходных, 9 и 10 июня в Украине пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере - до +9°, на остальной территории +12°…+17°. Днем температура по стране +25°...+30°.

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Теги: погода
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