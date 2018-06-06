Трохи похолодає: синоптики уточнили прогноз на середу

Зміна температури очікується на півночі і північно-заході

У середу, 6 червня, в Україні похолодає. Особливо відчутно це буде на півночі і північно-заході. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

З півночі Європи переміститься холодне повітря, який спричинить зміну температури в більшості областей країни. Південно-східна частина опиниться в зоні впливу атмосферного фронту, решта території – у зоні впливу поля підвищеного тиску.

Скріншот (meteo.gov.ua)

У південних, східних областях і Карпатах очікується невеликий дощ, гроза. В інших регіонах буде сухо. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура у південних областях вночі становитиме +14+19, вдень +24+29 градусів. на Закарпатті, у Дніпропетровській та Донецькій областях +21+26.

У Києві буде без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі +11+13, вдень близько +20.

Скріншот (meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли про погоду до кінця тижня.

На вихідні, 9 і 10 червня в Україні пройдуть дощі. У суботу вночі прохолодніше буде на півночі - до +9°, на решті території +12°...+17°. Вдень температура по країні +25°...+30°.

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