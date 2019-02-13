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Ненастье отступает: в Украине резко изменится погода

STYLERЖизнь    13.02.2019 - 06:23
Ненастье отступает: в Украине резко изменится погода
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня днем по всей территории Украины будет без осадков

В среду, 13 февраля, в Украине ожидается пасмурная погода, днем будет без осадков, а в ночь на четверг осадки в виде мокрого снега с дождем ожидаются в западных областях Украины, а также в Житомирской и Винницкой областях, передает "Украинский гидрометцентр".

В западных областях днем температура воздуха составит от 0 до +3 градусов, ночью столбики термометров покажут от 0 до -2 градусов.

На востоке Украины днем ожидается от +1 до +3 тепла, ночью столбики термометров будут варьироваться в пределах от -4 до -7 мороза.

В центральных областях днем прогнозируется от 0 до +3 градусов тепла, ночью температура воздуха составит от -4 до -6 мороза.

Ненастье отступает: в Украине резко изменится погода

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На севере страны днем столбики термометров покажут от +1 до +3 тепла, в ночь на четверг температура снизится - будет от -4 до -7 мороза.

В южной Украине дневная температура составит от +1 до +5 градусов, в ночное время ожидаются морозы от -1 до -4 градусов.

В Киеве сегодня будет от 0 до +2 тепла, ночью - достаточно морозно - от -4 до -6 градусов. Осадки синоптики не прогнозируют, будет пасмурно.

13 февраля по православной традиции молились Святому Никите, который защищает людей от молний и пожаров. В народе верили, что если днем виден иней, то ночью снега не будет.

К слову, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какую погоду ждать украинцам весной.

Напомним, ранее мы также сообщали о том, что экстрасенс рассказала, когда ждать прихода весны.

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