Экстрасенс рассказала, когда ожидать прихода весны

Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Настоящее тепло придет в Украину не скоро

Знаменитый экстрасенс Алена Курилова, которая стада победительница проекта "Битва экстрасенсов", рассказала, когда украинцам стоит ожидать потепления. Об этом она рассказала в интервью "Фактам".

По словам Куриловой, ранней весны ожидать не стоит. Морозы вернуться в Украину. При этом в стране будет поздняя весна, но погода будет переменчивой.

Потепления будут сменятся заморозками и так будет происходить не раз. Настоящее тепло придет в Украину только в мае. При этом весна будет наступать болезненно, так как возможны наводнения и даже шторм.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко, рассказала, где в Украине будет наблюдаться апрельская погода.

Ранее сообщалось, что в Карпатах из-за оттепели сохраняется лавинная опасность.

Мы также писали о том, что харьковского сурка Тимку разбудили 2 февраля, чтобы он дал свой традиционный прогноз погоды на весну. Стоит отметить, что Тимка – третий в династии сурков.