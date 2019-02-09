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Стоит бояться: украинцев предупредили о "болезненной" катастрофе

STYLERЖизнь    09.02.2019 - 19:04
Стоит бояться: украинцев предупредили о "болезненной" катастрофе
Фото: instagram.com/kurilova_alena

Известный экстрасенс Алена Курилова рассказала о паводках, шторме и засухе

Победительница проекта "Битва экстрасенсов" Алена Курилова рассказала о природных катаклизмах, которые придут в Украину в этом году. Об этом она рассказала в интервью "Фактам".

По словам экстрасенса, весна наступит очень болезненно для жителей Украины. Наводнения могут произойти в самых неожиданных районах.

Жителям горной местности необходимо особенно остерегаться паводков, поскольку наверх могут подняться грунтовые и подземные воды. При этом также усилятся потоки с гор.

По словам Куриловой, 2019 год очень неспокойный для водной стихии. Поэтому экстрасенс советует быть начеку.

Кроме того, Курилова предсказывает засуху в южных районах страны, которая может появится этим летом. А осенью, по ее словам, снова начнется разгул водной стихии.

Она также отметила, что может быть даже шторм, который повредит морской и речной транспорт. При этом экстрасенс призывает обращать внимание на мосты и строения, под которыми находятся грунтовые воды.

"Вообще, к природе надо уметь прислушиваться. Она сама часто дает нам знаки, предупреждая об опасности", - подытожила Курилова.

Напомним, что умер знаменитый маг, участник "Битвы экстрасенсов" Андрей Сатаненко.

Ранее сообщалось, что скандальный наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел рассказал о гибели четырех работников музея после его проклятия.

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