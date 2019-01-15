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"Альтернативная духовность": после проклятия отца Павла умерло четыре человека (видео)

STYLERПерсона    15.01.2019 - 20:52

Видео: YouTube / Лавра. Путь к Небесам

Скандальный наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) рассказал о смерти четырех работников музея после его проклятия в их адрес. Музейщики занимались вопросом выселения ремонтных мастерских в храме, и архиерей сказал, что их ждет гибель, если они не уйдут. Видео с рассказом священнослужителя опубликовано в открытом доступе на YouTube-канале "Лавра. Путь к Небесам".

В этом почти 35-минутном ролике священнослужитель комментировал пропажу икон из Лавры, подмену мощей и незаконные постройки.

"И в один день три человека умерло", - сказал митрополит.

&quot;Альтернативная духовность&quot;: после проклятия отца Павла умерло четыре человека (видео)

Скриншот

Также он рассказал, что после этого музейщики написали открытое письмо-жалобу на него блаженнейшему митрополиту Владимиру.

"И когда я с ним говорил, я увидел, что у него из глаз "идут искры". Это я нежно так говорю", - сказал отец Павел.

Псле того, как митрополит Владимир спросил его, почему он позволяет себе проклинать музейщиков, ведь у них умерло три человека, настоятель Лавры повернулся и промолвил: "До вечера умрете все. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа". Правда, еще один человек умер".

&quot;Альтернативная духовность&quot;: после проклятия отца Павла умерло четыре человека (видео)

Скриншот

На резонансное заявление скандального священнослужителя отреагировали в сети. Политический обозреватель РБК-Украина Милан Лелич назвал это признание: "альтернативной православной духовностью от настоятеля Лавры Павла".

&quot;Альтернативная духовность&quot;: после проклятия отца Павла умерло четыре человека (видео)

Скрин: facebook.com/milan.lelich

Подписчики журналиста нашли и другие определения: 

"Православная черная магия? Каноническое вуду?";

"Духовненько";

"Трудно в такое поверить"...

&quot;Альтернативная духовность&quot;: после проклятия отца Павла умерло четыре человека (видео)

Скрин комментариев: facebook.com/milan.lelich

Отметим, что в сентябре 2018 года митрополит Павел пригрозил украинцам проклятием за намерение вернуть в национальную собственность Почаевскую и Печерскую лавры. 

Также мы писали о том, что наместник Киево-Печерской лавры отец Павел ранее прокомментировал осуществленный сотрудниками СБУ обыск в его доме и заявил, что туда положили брошюру 2017 года

Напомним, в Министерстве культуры Украины рассказали, какие иконы пропали из Киево-Печерской лавры - о чем стало известно после проведения инвентаризации.

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