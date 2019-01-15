"Альтернативна духовність": Після прокляття отця Павла померли чотири людини (відео)

Відео: YouTube / Лавра. Шлях до Небес
Скандальний намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) розповів про смерть чотирьох працівників музею після його прокляття на їхню адресу. Музейники займалися питанням виселення ремонтних майстерень у храмі, і архієрей сказав, що їх чекає загибель, якщо вони не підуть. Відео з розповіддю священнослужителя опубліковано у відкритому доступі на YouTube-каналі "Лавра. Шлях до Небес".
В цьому майже 35-хвилинному ролику священнослужитель коментував зникнення ікон з Лаври, підміну мощей та незаконні споруди.
"І в один день три людини померли", - сказав митрополит.
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Також він розповів, що після цього музейники написали відкритого листа-скаргу на нього блаженнішому митрополиту Володимиру.
"І коли я з ним говорив, я побачив, що у нього з очей "йдуть іскри". Це я ніжно так кажу", - сказав отець Павло.
Після того, як митрополит Володимир запитав його, чому він дозволяє собі проклинати музейників, адже у них померли три людини, настоятель Лаври повернувся і промовив: "До вечора помрете всі. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа". Правда, ще один чоловік помер".
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На резонансну заяву скандального священнослужителя відреагували в мережі. Політичний оглядач РБК-Україна Мілан Лєліч назвав це визнання: "альтернативною православною духовністю від настоятеля Лаври Павла".
Скрін: facebook.com/milan.lelich
Підписники журналіста знайшли й інші визначення:
"Православна чорна магія? Канонічне вуду?";
"Духовненько";
"Важко в таке повірити"...
Скрін коментарів: facebook.com/milan.lelich
Зазначимо, що у вересні 2018 року митрополит Павло пригрозив українцям прокляттям за намір повернути у національну власність Почаївську та Печерської лаври.
Також ми писали про те, що намісник Києво-Печерської лаври отець Павло раніше прокоментував здійснений співробітниками СБУ обшук в його будинку і заявил, що туди поклали брошуру 2017 року.
Нагадаємо, в Міністерстві культури України рассказали які ікони зникли з Києво-Печерської лаври - про що стало відомо після проведення інвентаризації.