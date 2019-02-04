Это скрывалось от общественности: умер знаменитый маг, участник "Битвы экстрасенсов"

Коллаж РБК-Украина

Еще 6 лет назад у Андрея Сатаненко обнаружили неоперабельную опухоль мозга

3 февраля по причине тяжелой болезни скончался популярный маг из Украины Андрей Сатаненко. Об этом в социальной сети Facebook сообщил его друг Александр Пазилорт Контанистов.

Пазилорт утверждает, что, несмотря на продолжительную болезнь погибшего, он при любой возможности старался помочь нуждающимся и ни разу не пожаловался на жизнь.

"Более 6−7 лет назад, самые близкие люди узнали, что каждый год может стать для него последним, и до самого последнего момента это скрывалось от общественности, поскольку Андрей никогда не жаловался, а наоборот, старался помочь всем, кого он знает. На самом деле Андрей никогда не умрет, он бессмертен, поскольку навсегда останется в памяти и в сердцах его жены, близких друзей и знакомых, его учеников и последователей… Помним и любим!" - написал он.

Фото: (facebook.com/magpazilort)

Также выяснилось, что 6 лет назад у мужчины обнаружили неоперабельную опухоль мозга, однако об этом знали лишь близкие люди Андрея, поскольку выносить на общественность личное он не захотел.

Скриншот комментариев: (facebook.com/magpazilort)

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