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Умер легендарный советский ведущий и диктор

STYLERПерсоны    02.02.2019 - 10:04
Умер легендарный советский ведущий и диктор
Фото: Скорая помощь (wikipedia.org)

Зрителям он запомнился по передачам "Время" и "Голубой огонек"

В пятницу, 1 февраля, на 82-м году скончался легендарный телеведущий и диктор Центрального телевидения СССР Евгений Суслов. Об этом сообщила его коллега Алла Данько на своей странице в социальной сети Facebook.

Евгений Суслов родился 10 октября 1937 года. После школы поступил в Бауманский институт, но окончил его. В 1962 году он прошел конкурсный отбор на вакансию диктора Центрального телевидения.

Умер легендарный советский ведущий и диктор

Диктор Евгений Суслов. Кадр программы "Время".

Так началась его карьера на телевидении, которая продолжалась почти 30 лет. Он был ведущим программы "Время", комментировал демонстрации СССР, а также военные парады ко Дню победы. Был телеведущим многих известных развлекательных программ, вел знаменитые "Голубые огоньки".

В 1984 году получил звание Заслуженного артиста РСФСР. После выхода на пенсию жил в Москве.

В последние годы Евгений Суслов много и тяжело болел. Именно болезнь оборвала жизнь легендарного диктора.

Отпевание состоится в понедельник в Москве в Елоховском соборе.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что умерла популярная актриса из легендарной комедии "Операция Ы".

А также рассказывали о том, что умер легендарный комментатор Сергей Дерепа.

Известный украинский спортивный комментатор Сергей Дерепа скончался на 64-м году жизни. Есть информация, что у него оторвался тромб.

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