Умер Сергей Дерепа: чем запомнился легендарный комментатор украинцам

Сергей Дерепа (фото: facebook.com/Сергей Дерепа)

Известна вероятная причина смерти

Известный украинский спортивный комментатор Сергей Дерепа скончался на 64-м году жизни. Есть информация, что у него оторвался тромб. О печальном известии сообщил Валентин Щербачев на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня он уже не с нами. Но хочу запомнить его таким. На его плечо можно было опереться, его знания пригодились не одному юному дарованию. Сергей Дерепа - вечная память!" - написано в посте.

Скриншот поста: (facebook.com/valentyn.shcherbachev)

Если говорить о Дерепе ﻿кратко, то он заслуженный журналист Украины и довольно известный футбольный комментатор Первого национального, также является обладателем ордена ФФУ за вклад в развитие футбола и премии "Золотой микрофон" 2000 года. Комментировать начинал еще с Олимпиады-1980 в Москве. Он был великой легендой украинского телекоментаторского цеха и его фразы уже давно стали перлами.

Сергей Дерепа:

"А вот Владислав Ващук отдает пас назад на своего друга по жизни Александра Шовковского. Кстати, они женаты". "Роберто Карлос перешел в состав Реала, а Каха Каладзе отправил мяч за боковую линию". "Одна половина поля – зеленая, а вторая выглядит не лучшим образом". "Думаю, если бы мяч попал в штангу, то был бы гол". "А тут футболиста, как обычно, бьют по голове… ногами". "Интересно он остановил мяч… задней частью спины".

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