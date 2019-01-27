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Умер Сергей Дерепа: чем запомнился легендарный комментатор украинцам

STYLERПерсона    27.01.2019 - 18:04
Умер Сергей Дерепа: чем запомнился легендарный комментатор украинцам
Сергей Дерепа (фото: facebook.com/Сергей Дерепа)

Известна вероятная причина смерти

Известный украинский спортивный комментатор Сергей Дерепа скончался на 64-м году жизни. Есть информация, что у него оторвался тромб. О печальном известии сообщил Валентин Щербачев на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня он уже не с нами. Но хочу запомнить его таким. На его плечо можно было опереться, его знания пригодились не одному юному дарованию. Сергей Дерепа - вечная память!" - написано в посте.

Умер Сергей Дерепа: чем запомнился легендарный комментатор украинцамСкриншот поста: (facebook.com/valentyn.shcherbachev)

Если говорить о Дерепе ﻿кратко, то он заслуженный журналист Украины и довольно известный футбольный комментатор Первого национального, также является обладателем ордена ФФУ за вклад в развитие футбола и премии "Золотой микрофон" 2000 года. Комментировать начинал еще с Олимпиады-1980 в Москве. Он был великой легендой украинского телекоментаторского цеха и его фразы уже давно стали перлами.

Сергей Дерепа: 

"А вот Владислав Ващук отдает пас назад на своего друга по жизни Александра Шовковского. Кстати, они женаты".

"Роберто Карлос перешел в состав Реала, а Каха Каладзе отправил мяч за боковую линию".

"Одна половина поля – зеленая, а вторая выглядит не лучшим образом".

"Думаю, если бы мяч попал в штангу, то был бы гол".

"А тут футболиста, как обычно, бьют по голове… ногами".

"Интересно он остановил мяч… задней частью спины".

Ранее в Киеве в больнице скончался известный украинский журналист Николай Бабич. Коллеги подозревают халатность врача.

Мы сообщали, что 21 января в возрасте 77 лет после тяжелой болезни скончался известный украинский поэт и критик Роман Кудлык.

Также мы писали, что 8 декабря 2018 года в больнице "Хоспис" во Львове от инсульта в возрасте 77 лет умер известный львовский журналист Борис Козловский.

 

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