Ушел из жизни известный украинский журналист

Фото: (torange.biz)

Борису было 77 лет

Известный львовский журналист Борис Козловский ушел из жизни 8 декабря. У Бориса Леонидовича случился инсульт, он умер в больнице "Хоспис" во Львове. Ему было 77 лет. О кончине украинца сообщает издание "Форпост".

Козловский был очень известен во Львове, он работал заместителем главного редактора газеты "Высокий замок", а с 2014 года возглавлял пресс-службу "Львовская политехника".

Фото: Журналист Борис Козловский (facebook.com/boryskoz)

Бориса Леонидовича очень уважали и ценили на работе. Также известно, что журналист любил заниматься спортом и всячески поддерживал развитие украинского языка.

Фото: Борис Козловский (facebook.com/boryskoz)

Напомним, что 4 декабря, во вторник из жизни ушел талантливый человек и известный украинский мультипликатор, член правления Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины Юрий Гриневич.

Ранее мы сообщали, что ушел из жизни легендарный американский актер.

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