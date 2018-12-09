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Ушел из жизни известный украинский журналист

STYLERЖизнь    09.12.2018 - 13:19
Ушел из жизни известный украинский журналист
Фото: (torange.biz)

Борису было 77 лет

Известный львовский журналист Борис Козловский ушел из жизни 8 декабря. У Бориса Леонидовича случился инсульт, он умер в больнице "Хоспис" во Львове. Ему было 77 лет. О кончине украинца сообщает издание "Форпост".

Козловский был очень известен во Львове, он работал заместителем главного редактора газеты "Высокий замок", а с 2014 года возглавлял пресс-службу "Львовская политехника".

Ушел из жизни известный украинский журналистФото: Журналист Борис Козловский (facebook.com/boryskoz)

Бориса Леонидовича очень уважали и ценили на работе. Также известно, что журналист любил заниматься спортом и всячески поддерживал развитие украинского языка.

Ушел из жизни известный украинский журналистФото: Борис Козловский (facebook.com/boryskoz)

Напомним, что 4 декабря, во вторник из жизни ушел талантливый человек и известный украинский мультипликатор, член правления Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины Юрий Гриневич.

Ранее мы сообщали, что ушел из жизни легендарный американский актер.

Также мы писали, что умер один из самых известных иллюзионистов.

 

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