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Пішов з життя відомий український журналіст

STYLERЖиття    09.12.2018 - 13:19
Пішов з життя відомий український журналіст
Фото: (torange.biz)

Борису було 77 років

Відомий львівський журналіст Борис Козловський пішов з життя 8 грудня. У Бориса Леонідовича стався інсульт, він помер у лікарні "Хоспіс" у Львові. Йому було 77 років. Про смерть українця повідомляє видання "Форпост".

Козловський був дуже відомий у Львові, він працював заступником головного редактора газети "Високий замок", а з 2014 року очолював прес-службу "Львівська політехніка".

Пішов з життя відомий український журналістФото: Журналіст Борис Козловський (facebook.com/boryskoz)

Бориса Леонідовича дуже поважали і цінували на роботі. Також відомо, що журналіст любив займатися спортом і всіляко підтримував розвиток української мови.

Пішов з життя відомий український журналістФото: Борис Козловський (facebook.com/boryskoz)

Нагадаємо, що 4 грудня, у вівторок з життя пішов талановитий чоловік і відомий український мультиплікатор, член правління Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України Юрій Гриневич.

Раніше ми повідомляли, що пішов з життя легендарний американський актор.

Також ми писали, що помер один з найвідоміших ілюзіоністів.

 

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