"Человек с большой буквы": умер известный украинский журналист и поэт

Иллюстративное фото (УНИАН)

Роман Кудлык являлся многолетним редактором литературного журнала "Колокол"

Известный украинский поэт и критик Роман Кудлык скончался в возрасте 77 лет после тяжелой болезни. О нелегкой утрате сообщила его дочь Марьяна Кудлык в социальной сети Facebook.

"Сегодня ночью после тяжелой болезни скончался мой отец Кудлык Роман Михайлович - украинский поэт, песенник, критик, переводчик, журналист, многолетний главный редактор литературно-художественного журнала "Колокол", - указано в сообщении.

Скриншот поста: (facebook.com/Мар'яна Кудлик)

Пользователи высказали слова сочувствия, отметив, что Роман Кудлык был действительно талантливым человеком:

"Искренние соболезнования Вам и Вашей семье. Пусть с Богом покоится добрый и талантливый человек";

"Вечная память";

"Разделяю ваше горе, выражаю искренние соболезнования. Пусть с Богом покоится в Царстве Небесном";

Скриншот комментариев: (facebook.com/Мар'яна Кудлик)

Напомним, что Роман Кудлик издал 5 сборников стихов. Он также написал либретто к операм Богдана Яновского "Олеська баллада", "Царевна Лягушка", "Кольцо искушения".

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