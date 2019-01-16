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"Невероятно расстроены": в Ужгороде умер известный украинский музыкант

STYLERЖизнь    16.01.2019 - 20:02
"Невероятно расстроены": в Ужгороде умер известный украинский музыкант
Коллаж: РБК-Украина

Василий Кохан был известен по многим ужгородским группам

В Ужгороде скончался украинский музыкант Василий Кохан, который два года боролся с раком. Об этом написал сын музыканта Андрей Кохан на своей странице в Facebook.

"Я хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто помогал нашей семье все это время бороться за жизнь; за два дополнительных года, которые мы были вместе", - написал Андрей Кохан.

&quot;Невероятно расстроены&quot;: в Ужгороде умер известный украинский музыкант

Фото: facebook.com/andrew.kokhan

Стоит отметить, что Василий Кохан был барабанщиком ужгородской группы Tequila Band.

Видео: YouTube/petrpanak

Пользователи сети также выразили свои соболезнования.

"Очень любили и ценили твоего папу, восхищались его оптимизмом и жизнелюбием! Невероятно расстроены. Глубоко сочувствуем", - написала Таисия Грысь.

&quot;Невероятно расстроены&quot;: в Ужгороде умер известный украинский музыкант

Скриншот с Facebook

"Соболезную! Он был действительно хорошим человеком и отличным музыкантом", - прокомментировала Beata Ivaskovics.

Напомним, что недавно ушел из жизни популярный гитарист британской группы The Hollies Эрик Хэйдок. Он умер в возрасте 75 лет в своем доме.

Ранее сообщалось, что в Канаде умер Майк "Бородач" Тэйлор - лидер группы Walk off the Earth, которая играет в стиле инди-рок.

Мы также писали о том, что в Лондоне скончался участник группы Deep Purple Джон Лорд, который боролся с раком поджелудочной железы.

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