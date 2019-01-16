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"Неймовірно засмучені": в Ужгороді помер відомий український музикант

STYLERЖиття    16.01.2019 - 20:02
"Неймовірно засмучені": в Ужгороді помер відомий український музикант
Колаж: РБК-Україна

Василь Кохан був відомий по багатьом ужгородським гуртам

В Ужгороді помер український музикант Василь Кохан, який два роки боровся з раком. Про це написав син музиканта Андрій Кохан на своїй сторінці в Facebook.

"Я хочу від усього серця подякувати всім, хто допомагав нашій родині все це час боротися за життя; за два додаткових роки, які ми були разом", - написав Андрій Кохан.

&quot;Неймовірно засмучені&quot;: в Ужгороді помер відомий український музикант

Фото: facebook.com/andrew.kokhan

Варто зазначити, що Василь Кохан був барабанщиком ужгородського гурту Tequila Band.

Відео: YouTube/petrpanak

Користувачі мережі також висловили свої співчуття.

"Дуже любили і цінували твого тата, захоплювалися його оптимізмом і життєлюбством! Неймовірно засмучені. Глибоко співчуваємо", - написала Таїсія Грись.

&quot;Неймовірно засмучені&quot;: в Ужгороді помер відомий український музикант

Скріншот з Facebook

"Співчуваю! Він був справді хорошою людиною і чудовим музикантом", - прокоментувала Beata Ivaskovics.

Нагадаємо, що нещодавно пішов з життя популярний гітарист британської групи The Hollies Ерік Хэйдок. Він помер у віці 75 років у своєму будинку.

Раніше повідомлялося, що в Канаді помер Майк "Бородач" Тейлор - лідер групи Walk off the Earth, яка грає в стилі інді-рок.

Ми також писали про те, що в Лондоні помер учасник групи Deep Purple Джон Лорд, який боровся з раком підшлункової залози.

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