"Неймовірно засмучені": в Ужгороді помер відомий український музикант

Василь Кохан був відомий по багатьом ужгородським гуртам
В Ужгороді помер український музикант Василь Кохан, який два роки боровся з раком. Про це написав син музиканта Андрій Кохан на своїй сторінці в Facebook.
"Я хочу від усього серця подякувати всім, хто допомагав нашій родині все це час боротися за життя; за два додаткових роки, які ми були разом", - написав Андрій Кохан.
Фото: facebook.com/andrew.kokhan
Варто зазначити, що Василь Кохан був барабанщиком ужгородського гурту Tequila Band.
Відео: YouTube/petrpanak
Користувачі мережі також висловили свої співчуття.
"Дуже любили і цінували твого тата, захоплювалися його оптимізмом і життєлюбством! Неймовірно засмучені. Глибоко співчуваємо", - написала Таїсія Грись.
Скріншот з Facebook
"Співчуваю! Він був справді хорошою людиною і чудовим музикантом", - прокоментувала Beata Ivaskovics.
Нагадаємо, що нещодавно пішов з життя популярний гітарист британської групи The Hollies Ерік Хэйдок. Він помер у віці 75 років у своєму будинку.
Раніше повідомлялося, що в Канаді помер Майк "Бородач" Тейлор - лідер групи Walk off the Earth, яка грає в стилі інді-рок.
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