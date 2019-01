Умер известный рок-музыкант: лучшие песни его группы

В Канаде скончался Майк "Бородач" Тэйлор - вокалист, клавишник, басист и лидер группы Walk off the Earth, играющей в стиле инди-рок. Как рассказали музыканты на официальной странице в Facebook, смерть наступила во сне по естественным причинам.

У рокера остались жена Эми Тейлор и двое детей - дочери.

Фото: Майк Тэйлор (facebook.com/walkofftheearth)

Группа записала четыре лонгплея: Smooth Like Stone on a Beach (2007), My Rock (2010), R.E.V.O. (2012) и Sing It All Away (2015).

Также их музыка звучит в 1-м эпизоде 4 сезона сериала The Listener (2013).

Состав группы (кроме Майка Тэйлора): Райан Маршалл, Джоанни Люминати, Джоэль Кассади и Сара Блэквуд.

Фото: Walk off the Earth (facebook.com/walkofftheearth)

"С глубокой грустью мы заявляем о смерти нашего любимого брата и участника группы Майка "Бородача" Тейлора. У Майка была непревзойденная любовь к жизни, и готовность отдать ее выходила за рамки обычных значений.

Прошлой ночью он мирно скончался от естественных причин во сне. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его двум детям, которых он обожал больше всего на свете. Мы просим о конфиденциальности для его семьи в это трудное время", - говорится в сообщении группы.

Скрин: facebook.com/walkofftheearth

Walk off the Earth в 2012 году добились популярности благодаря видео на их кавер-версию песни Gotye "Somebody That I Used to Know" (пять музыкантов играли на одной гитаре) - на хостинге YouTube оно меньше чем за месяц набрало более 47 миллионов просмотров.

Видео: YouTube / Somebody That I Used to Know - Walk off the Earth

В настоящее время видеоклип просмотрели почти 185,3 миллиона раз.

Известный голливудский актер Рассел Кроу оценил ролик и поздравил музыкантов в соцсети. Среди других звездных поклонников Walk off the Earth можно назвать Алиссу Милано и Троян Беллисарио.

Еще один успешный кавер группы - знаменитый хит Адель "Someone Like You".

Видео: YouTube / Someone Like You - Walk off the Earth (Adele Cover)

Поймав волну, музыканты "переиграли" также песню "Party Rock Anthem" группы LMFAO, "Yesterday" легендарных The Beatles и не только.

Видео: YouTube / I Knew You Were Trouble - WALK OFF THE EARTH Feat. KRNFX

Музыканты Walk off the Earth явзяются мультиинструменталистами, в своих композициях используют как экзотические инструменты - казу, укулеле - так и банджо и аккордеон.

Видео: YouTube / Walk Off The Earth - Can't Feel My Face

Добавим, что Walk off the Earth активно ведет свой канал на YouTube. Недавно они представили милую рождественскую композицию "Have Yourself A Merry Little Christmas".

Видео: YouTube / Have Yourself A Merry Little Christmas - Walk off the Earth (Ft. Giorgio Michael)

