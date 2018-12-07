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Умер известный британский рок-музыкант

STYLERПерсона    07.12.2018 - 09:31

Видео: YouTube/gasss78

В Эстонии, на 64-м году жизни скончался известный британский рок-музыкант, лидер группы Buzzcocks Пит Шелли. Об этом сообщили вечером 6 декабря в официальном Twitter-аккаунте Buzzcocks.

По предварительной информации причиной смерти Пита Шелли стал внезапный инфаркт.

Пит Шелли (настоящее имя Питер Кэмпбелл Макниш) родился в британском городе Ли, недалеко от Манчестера, 17 апреля 1955 года. Окончил Болтонский университет. Во время учебы познакомился с Говардом Девото, с которым в последствии создал легендарную группу Buzzcocks, которая считается одной из первых панк-групп.

Умер известный британский рок-музыкант

Фото: Пит Шелли (kexp.org)

Свой первый альбом Buzzcocks выпустила в 1978 году. Альбом Another Music in a Different Kitchen стал популярным и несколько композиций из него стали хитами. Песни Buzzcocks называли слишком откровенными, поэтому радиостанции не всегда соглашались их крутить.

Два следующих альбома — Love Bites и A Different Kind of Tension также пользовались популярностью. Говард Девото покинул группу после выпуска первого альбома и с тех пор состав часто менялся, а Пит Шелли оставался неизменным лидером и солистом группы. В 1979 году группа распалась и Шелли занялся сольными проектами. В 1993 году он снова собрал Buzzcocks, и группа записала еще шесть студийных альбомов. Последний альбом вышел в 2014 году и назывался The Way.

Умер известный британский рок-музыкант

Фото: Пит Шелли (kexp.org)

Пит Шелли выпустил несколько сольных альбомов и самым известным хитом стала композиция Ever Fallen in Love, которую он в 2005 году перезаписал в компании с Элтоном Джоном, Робертом Плантом, Дэвидом Гилмором, Питером Хуком и Роджером Долтри.

В 2012 году Пит Шелли вместе со своей супругой-эстонкой Гретой переехал жить в Таллин. Как он рассказывал – потому что устал от шумного темпа Лондона.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что умер выдающийся украинский тренер.

А также рассказывали о том, что умер известный украинский писатель.

Видео: РБК-Украина

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