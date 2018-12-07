Умер известный британский рок-музыкант

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В Эстонии, на 64-м году жизни скончался известный британский рок-музыкант, лидер группы Buzzcocks Пит Шелли. Об этом сообщили вечером 6 декабря в официальном Twitter-аккаунте Buzzcocks.

По предварительной информации причиной смерти Пита Шелли стал внезапный инфаркт.

It's with great sadness that we confirm the death of Pete Shelley, one of the UK's most influential and prolific songwriters and co-founder of the seminal original punk band Buzzcocks. — Buzzcocks (@Buzzcocks) 6 декабря 2018 г.

Пит Шелли (настоящее имя Питер Кэмпбелл Макниш) родился в британском городе Ли, недалеко от Манчестера, 17 апреля 1955 года. Окончил Болтонский университет. Во время учебы познакомился с Говардом Девото, с которым в последствии создал легендарную группу Buzzcocks, которая считается одной из первых панк-групп.

Фото: Пит Шелли (kexp.org)

Свой первый альбом Buzzcocks выпустила в 1978 году. Альбом Another Music in a Different Kitchen стал популярным и несколько композиций из него стали хитами. Песни Buzzcocks называли слишком откровенными, поэтому радиостанции не всегда соглашались их крутить.

Два следующих альбома — Love Bites и A Different Kind of Tension также пользовались популярностью. Говард Девото покинул группу после выпуска первого альбома и с тех пор состав часто менялся, а Пит Шелли оставался неизменным лидером и солистом группы. В 1979 году группа распалась и Шелли занялся сольными проектами. В 1993 году он снова собрал Buzzcocks, и группа записала еще шесть студийных альбомов. Последний альбом вышел в 2014 году и назывался The Way.

Фото: Пит Шелли (kexp.org)

Пит Шелли выпустил несколько сольных альбомов и самым известным хитом стала композиция Ever Fallen in Love, которую он в 2005 году перезаписал в компании с Элтоном Джоном, Робертом Плантом, Дэвидом Гилмором, Питером Хуком и Роджером Долтри.

В 2012 году Пит Шелли вместе со своей супругой-эстонкой Гретой переехал жить в Таллин. Как он рассказывал – потому что устал от шумного темпа Лондона.

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Видео: РБК-Украина