Умер известный британский рок-музыкант

В Эстонии, на 64-м году жизни скончался известный британский рок-музыкант, лидер группы Buzzcocks Пит Шелли. Об этом сообщили вечером 6 декабря в официальном Twitter-аккаунте Buzzcocks.

По предварительной информации причиной смерти Пита Шелли стал внезапный инфаркт.

It's with great sadness that we confirm the death of Pete Shelley, one of the UK's most influential and prolific songwriters and co-founder of the seminal original punk band Buzzcocks.