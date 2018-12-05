"Теряем лучших": умер известный украинский писатель

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Василий Захарченко являлся лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко

5 декабря, в среду умер известный украинский писатель Василий Иванович Захарченко. При жизни был награжден премией Украины имени Тараса Шевченко за роман "Прибыльные люди". О смерти публициста сообщила украинский политик и поэтесса Валентина Коваленко в Facebook.

"Сегодня остановил свой жизненный путь великий украинец, известный писатель, лауреат Национальной премии им. Т. Шевченко Василий Иванович Захарченко. Невероятной украинской энергетики человек, воин-защитник украинского языка, духа, истории народа. Репрессирован. Замечательный прозаик, публицист, один из составителей "Реабилитированных историей", - написано в посте.

Скриншот поста: (facebook.com/Валентина Коваленко)

Поэтесса выразила искреннее сочувствие жене и дочери писателя. Пользователи также отреагировали на новость, отметив, что смерть Захарченко - большая потеря:

"Вечная память и покой души";

"Печаль и грусть. Мы потеряли еще одного человека-легенду";

"Большая потеря. Мои соболезнования родным";

"Вечная память";

Скриншот поста: (facebook.com/Валентина Коваленко)

Напомним, что родился Василий Захарченко 13 января 1936 года в селе Гутыревка, в зрелом возрасте переехал жить и работать в Черкассы. Свой литературный путь начал в 1963 году, опубликовав первый рассказ. С тех пор стали появляться одна за другой сборники повестей и рассказов "Поющий корень" (1964), "Тропинка" (1968), "Звонок на рассвете" (1981) и прочие.

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Видео: РБК-Украина