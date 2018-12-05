"Втрачаємо найкращих": помер відомий український письменник

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Василь Захарченко був лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка

5 грудня, у середу помер відомий український письменник Василь Іванович Захарченко. За життя був нагороджений премією України імені Тараса Шевченка за роман "На люди". Про смерть публіциста повідомила український політик і поетеса Валентина Коваленко у Facebook.

"Сьогодні зупинив свій життєвий шлях великий українець, відомий письменник, лауреат Національної премії ім. Т. Шевченко Василь Іванович Захарченко. Неймовірною української енергетики людина, воїн-захисник української мови, духу, історії народу. Репресований. Чудовий прозаїк, публіцист, один з укладачів "Реабілітованих історією", - написано в пості.

Скріншот поста: (facebook.com/Валентина Коваленко)

Поетеса висловила щире співчуття дружині і дочці письменника. Користувачі також відреагували на новину, зазначивши, що смерть Захарченко - велика втрата:

"Вічна пам'ять і спокій душі";

"Печаль і смуток. Ми втратили ще одну людину-легенду";

"Велика втрата. Мої співчуття рідним";

"Вічна пам'ять";

Скріншот поста: (facebook.com/Валентина Коваленко)

Нагадаємо, що народився Василь Захарченко 13 січня 1936 року в селі Гутирівка, в зрілому віці переїхав жити і працювати в Черкаси. Свій літературний шлях розпочав у 1963 році, опублікувавши перше оповідання. З тих пір почали з'являтися одна за одною збірки повістей та оповідань "Співучий корінь" (1964), "Стежка" (1968), "Дзвінок на світанні" (1981) та інші.

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Відео: РБК-Україна