"Втрачаємо найкращих": помер відомий український письменник

Василь Захарченко був лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка
5 грудня, у середу помер відомий український письменник Василь Іванович Захарченко. За життя був нагороджений премією України імені Тараса Шевченка за роман "На люди". Про смерть публіциста повідомила український політик і поетеса Валентина Коваленко у Facebook.
"Сьогодні зупинив свій життєвий шлях великий українець, відомий письменник, лауреат Національної премії ім. Т. Шевченко Василь Іванович Захарченко. Неймовірною української енергетики людина, воїн-захисник української мови, духу, історії народу. Репресований. Чудовий прозаїк, публіцист, один з укладачів "Реабілітованих історією", - написано в пості.
Скріншот поста: (facebook.com/Валентина Коваленко)
Поетеса висловила щире співчуття дружині і дочці письменника. Користувачі також відреагували на новину, зазначивши, що смерть Захарченко - велика втрата:
"Вічна пам'ять і спокій душі";
"Печаль і смуток. Ми втратили ще одну людину-легенду";
"Велика втрата. Мої співчуття рідним";
"Вічна пам'ять";
Скріншот поста: (facebook.com/Валентина Коваленко)
Нагадаємо, що народився Василь Захарченко 13 січня 1936 року в селі Гутирівка, в зрілому віці переїхав жити і працювати в Черкаси. Свій літературний шлях розпочав у 1963 році, опублікувавши перше оповідання. З тих пір почали з'являтися одна за одною збірки повістей та оповідань "Співучий корінь" (1964), "Стежка" (1968), "Дзвінок на світанні" (1981) та інші.
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Відео: РБК-Україна