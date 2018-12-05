"Пусть будет светлой память": умер известный украинский актер театра и кино

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На его счету более ста ролей в театре и кино

На 94-м году жизни скончался легендарный украинский артист театра и кино, педагог Николай Рушковский. О смерти актера сообщил на своей странице в Facebook профессор Василий Неволов.

Николай Николаевич Рушковский родился 11 мая 1925 года в Москве. В юности прошел Великую Отечественную войну. После нее окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу Киевского театра русской драмы имени Леси Украинки.

Фото: Николай Рушковский в фильме "Выстрел в тумане" (кадр из фильма)

С 1963 года стал педагогом актерского мастерства и художественным руководителем актерского курса в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого. В 1976 году получил звание профессора.

На его курсе учились такие известные артисты, как Ольга Сумская, Лев Сомов, Игорь Славинский, Екатерина Кистень и другие.

В течении 10 лет возглавлял Киевское отделение Союза театральных деятелей Украины и был одним из организаторов театральной премии "Киевская пастораль".

Играть в театре начал в 1947 году и только лишь в 2011 году окончил свою карьеру. На его счету около ста ролей в различных известных пьесах.

Фото: Николай Рушковский (rusdram.com.ua)

Кроме того, Николай Рушковский снимался в кино. В списке его кинофильмов – "Рожденный бурей", "Освобождение", "Солдаты свободы", "Город с утра и до полуночи", "Женские радости и печали", "Осторожно! Красная ртуть!", "Осенние цветы" и многие другие.

Николай Рушковский – заслуженный артист Украинской ССР, народный артист Украинской ССР, отмечен Орденом Отечественной войны II степени, Орденом "За заслуги" III степени, Орденом Дружбы и Орденом князя Ярослава Мудрого.

Скриншот поста (facebook.com/vnevolov)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что умер известный украинский мультипликатор.

А также рассказывали о том, что умер известнейший актер, звезда сериала "Универ".

Видео: РБК-Украина