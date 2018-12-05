"Нехай буде світлою пам'ять": помер відомий український актор театру і кіно

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На його рахунку більше ста ролей у театрі і кіно

На 94-му році життя помер легендарний український артист театру і кіно, педагог Микола Рушковський. Про смерть актора повідомив на своїй сторінці в Facebook професор Василь Неволов.

Микола Миколайович Рушковський народився 11 травня 1925 року в Москві. В юності пройшов Велику Вітчизняну війну. Після неї закінчив Школу-студію МХАТ і був прийнятий в трупу Київського театру російської драми імені Лесі Українки.

Фото: Микола Рушковський у фільмі "Постріл у тумані" (кадр з фільму)

З 1963 року став педагогом з акторської майстерності та художнім керівником акторського курсу в Київському інституті театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. У 1976 році отримав звання професора.

На його курсі навчалися такі відомі артисти, як Ольга Сумська, Лев Сомов, Ігор Славінський, Катерина Кістень та інші.

Протягом 10 років очолював Київське відділення Спілки театральних діячів України і був одним з організаторів театральної премії "Київська пастораль".

Грати в театрі розпочав у 1947 році і лише в 2011 році закінчив свою кар'єру. На його рахунку близько ста ролей в різних відомих п'єсах.

Фото: Микола Рушковський (rusdram.com.ua)

Крім того, Микола Рушковський знімався в кіно. У списку його кінофільмів – "Народжений бурею", "Звільнення", "Солдати свободи", "Місто з ранку і до опівночі", "Жіночі радощі і печалі", "Обережно! Червона ртуть!", "Осінні квіти" та багато інших.

Микола Рушковський – заслужений артист Української РСР, народний артист Української РСР, відзначений Орденом Вітчизняної війни II ступеня, Орденом "За заслуги" III ступеня, Орденом Дружби і Орденом князя Ярослава Мудрого.

Скріншот поста (facebook.com/vnevolov)

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Відео: РБК-Україна