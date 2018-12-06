Умер выдающийся украинский тренер

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Михаил Юнак был тренером женской сборной Украины по самбо

Украинский самбист Иван Васильчук сообщил о смерти тренера по самбо Михаила Юнака. Об этом спортсмен написал на своей странице в Facebook.

Дзюдоист, чемпион мира по самбо, чемпион Всемирных игр единоборств и основатель проекта «Сила Партера», разместил в соцсети пост, который сообщает о кончине Михаила Михайловича Юнака - 1946 года рождения, самбиста, чемпиона и призера чемпионатов СССР, победителя Спартакиады народов СССР, чемпион мира, Заслуженного мастера спорта СССР.

Михаил Юнак - выпускник Львовского государственного университета физической культуры. Воспитанник тренера Михаила Евтушова. Закончив выступления, стал старшим тренером женской сборной Украины по самбо.

Иван Васильчук написал:

"Сегодня ушел из жизни настоящий самбист, Заслуженный мастер спорта СССР по самбо, двукратный Чемпион мира по самбо, Заслуженный тренер Украины, первый Чемпион мира по самбо с Украины, Михайло Михайлович Юнак. Вечная память, пускай земля будет пухом. Очень жаль".

Скриншот с Facebook (facebook.com/ivan.vasylchuk)

Подписчики дзюдоиста соболезнуют утрате:

"Вечная память! Он был во Львове мой тренер! Пусть земля ему будет пухом!", "Соболезнования родным. Самбистам всех стран - оставайтесь самбистами в лучшем смысле этого слова, в традициях нашего вида борьбы уважения к таким же труженикам и добрым душой!"

Скриншот с Facebook (facebook.com/ivan.vasylchuk)

Соболезнуем утрате украинского спорта.

Ранее сообщалось, что в возрасте 80 лет скончался известный новозеландский продюсер, сценарист и кинорежиссер Джеффри Питер Мерфи, который вместе с режиссером Питером Джексоном был одним из создателей знаменитой экранизации культового романа Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец".

Также 5 декабря, в среду, стало известно, что умер известный украинский писатель Василий Иванович Захарченко. При жизни был награжден премией Украины имени Тараса Шевченко за роман "Прибыльные люди".

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