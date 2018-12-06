Помер видатний український тренер

Колаж РБК-Україна

Михайло Юнак був тренером жіночої збірної України з самбо

Український самбіст Іван Васильчук повідомив про смерть тренера з самбо Михайла Юнака. Про це спортсмен написав на своїй сторінці в Facebook.

Дзюдоїст, чемпіон світу з самбо, чемпіон Всесвітніх ігор єдиноборств і засновник проекту «Сила Партеру», розмістив у соцмережі пост, який повідомляє про смерть Михайла Михайловича Юнака - 1946 року народження, самбіста, чемпіона і призера чемпіонатів СРСР, переможця Спартакіади народів СРСР, чемпіон світу, Заслуженого майстра спорту СРСР.

Михайло Юнак - випускник Львівського державного університету фізичної культури. Вихованець тренера Михайла Евтушова. Закінчивши виступи, став старшим тренером жіночої збірної України з самбо.

Іван Васильчук написав:

"Сьогодні пішов з життя справжній самбіст, Заслужений майстер спорту СРСР з самбо, дворазовий Чемпіон світу з самбо, Заслужений тренер України, перший Чемпіон світу з самбо з України, Михайло Михайлович Юнак. Вічна пам'ять, нехай земля буде пухом. Дуже шкода".

Скріншот з Facebook (facebook.com/ivan.vasylchuk)

Підписувачі дзюдоїста співчувають втраті:

"Вічна пам'ять! Він був у Львові мій тренер! Нехай земля йому буде пухом!", "Співчуття рідним. Самбістам всіх країн - залишайтеся самбістами в кращому сенсі цього слова, в традиціях нашого виду боротьби поваги до таких же трудівникам і доброю душею!"

Скріншот з Facebook (facebook.com/ivan.vasylchuk)

Співчуваємо втраті українського спорту.

Раніше повідомлялося, що у віці 80 років помер відомий новозеландський продюсер, сценарист і кінорежисер Джеффрі Пітер Мерфі, який разом з режисером Пітером Джексоном був одним з творців знаменитої екранізації культового роману Дж. Р. Р. Толкіна "Володар кілець".

Також 5 грудня, у середу стало відомо, що помер відомий український письменник Василь Іванович Захарченко. За життя був нагороджений премією України імені Тараса Шевченка за роман "Прибутні люди".

Помер знаменитий британський вчений Стівен Хокінг

Відео РБК-Україна