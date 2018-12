Відео: YouTube/gasss78

В Естонії, на 64-му році життя помер відомий британський рок-музикант, лідер групи Buzzcocks Піт Шеллі. Про це повідомили ввечері 6 грудня в офіційному Twitter-акаунті Buzzcocks.

За попередньою інформацією причиною смерті Піта Шеллі став раптовий інфаркт.

It's with great sadness that we confirm the death of Pete Shelley, one of the UK's most influential and prolific songwriters and co-founder of the seminal original punk band Buzzcocks.