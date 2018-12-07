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В Естонії, на 64-му році життя помер відомий британський рок-музикант, лідер групи Buzzcocks Піт Шеллі. Про це повідомили ввечері 6 грудня в офіційному Twitter-акаунті Buzzcocks.

За попередньою інформацією причиною смерті Піта Шеллі став раптовий інфаркт.

It's with great sadness that we confirm the death of Pete Shelley, one of the UK's most influential and prolific songwriters and co-founder of the seminal original punk band Buzzcocks. — Buzzcocks (@Buzzcocks) 6 грудня 2018 р.

Піт Шеллі (справжнє ім'я Пітер Кемпбелл Макниш) народився в британському місті Лі, недалеко від Манчестера, 17 квітня 1955 року. Закінчив Болтонский університет. Під час навчання познайомився з Говардом Девото, з яким надалі створив легендарну групу Buzzcocks, яка вважається однією з перших панк-груп.

Фото: Піт Шеллі (kexp.org)

Свій перший альбом Buzzcocks випустила в 1978 році. Альбом Another Music in a Different Kitchen став популярним і кілька композицій з нього стали хітами. Пісні Buzzcocks називали занадто відвертими, тому радіостанції не завжди погоджувалися їх крутити.

Два наступних альбоми — Love Bites і A Different Kind of Tension також користувалися популярністю. Говард Девото покинув групу після випуску першого альбому і з тих пір склад часто змінювався, а Піт Шеллі залишався незмінним лідером і солістом групи. У 1979 році група розпалася і Шеллі зайнявся сольними проектами. У 1993 році він знову зібрав Buzzcocks, і група записала ще шість студійних альбомів. Останній альбом вийшов в 2014 році і називався The Way.

Фото: Піт Шеллі (kexp.org)

Піт Шеллі випустив кілька сольних альбомів і найвідомішим хітом стала композиція Ever Fallen in Love, яку він у 2005 році перезаписав в компанії з Елтоном Джоном, Робертом Плантом, Девідом Гілмором, Пітером Хуком і Роджером Долтрі.

У 2012 році Піт Шеллі разом зі своєю дружиною-естонкою Гретою переїхав жити в Таллін. Як він розповідав – тому що втомився від шумного темпу Лондона.

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Відео: РБК-Україна