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Помер відомий британський рок-музикант

STYLERПерсона    07.12.2018 - 09:31

Відео: YouTube/gasss78

В Естонії, на 64-му році життя помер відомий британський рок-музикант, лідер групи Buzzcocks Піт Шеллі. Про це повідомили ввечері 6 грудня в офіційному Twitter-акаунті Buzzcocks.

За попередньою інформацією причиною смерті Піта Шеллі став раптовий інфаркт.

Піт Шеллі (справжнє ім'я Пітер Кемпбелл Макниш) народився в британському місті Лі, недалеко від Манчестера, 17 квітня 1955 року. Закінчив Болтонский університет. Під час навчання познайомився з Говардом Девото, з яким надалі створив легендарну групу Buzzcocks, яка вважається однією з перших панк-груп.

Помер відомий британський рок-музикант

Фото: Піт Шеллі (kexp.org)

Свій перший альбом Buzzcocks випустила в 1978 році. Альбом Another Music in a Different Kitchen став популярним і кілька композицій з нього стали хітами. Пісні Buzzcocks називали занадто відвертими, тому радіостанції не завжди погоджувалися їх крутити.

Два наступних альбоми — Love Bites і A Different Kind of Tension також користувалися популярністю. Говард Девото покинув групу після випуску першого альбому і з тих пір склад часто змінювався, а Піт Шеллі залишався незмінним лідером і солістом групи. У 1979 році група розпалася і Шеллі зайнявся сольними проектами. У 1993 році він знову зібрав Buzzcocks, і група записала ще шість студійних альбомів. Останній альбом вийшов в 2014 році і називався The Way.

Помер відомий британський рок-музикант

Фото: Піт Шеллі (kexp.org)

Піт Шеллі випустив кілька сольних альбомів і найвідомішим хітом стала композиція Ever Fallen in Love, яку він у 2005 році перезаписав в компанії з Елтоном Джоном, Робертом Плантом, Девідом Гілмором, Пітером Хуком і Роджером Долтрі.

У 2012 році Піт Шеллі разом зі своєю дружиною-естонкою Гретою переїхав жити в Таллін. Як він розповідав – тому що втомився від шумного темпу Лондона.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що помер видатний український тренер.

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Відео: РБК-Україна

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