Помер відомий рок-музикант: кращі пісні групи

У Канаді помер Майк "Бородач" Тейлор - вокаліст, клавішник, гітарист і лідер групи Walk off the Earth, що грає в стилі інді-рок. Як розповіли музиканти на офіційній сторінці у Facebook, смерть настала уві сні з природних причин.

У рокера залишилися дружина Емі Тейлор і двоє дітей - дочки.

Фото: Майк Тейлор (facebook.com/walkofftheearth)

Група записала чотири лонгплея: Smooth Like Stone on a Beach (2007), My Rock (2010), R. E. V. O. (2012) і Sing It All Away (2015).

Також їх музика звучить у 1-му епізоді 4 сезону серіалу The Listener (2013).

Склад групи (крім Майка Тейлора): Райан Маршалл, Джоанні Люмінаті, Джоель Кассаді та Сара Блеквуд.

Фото: Walk off the Earth (facebook.com/walkofftheearth)

"Із глибоким сумом ми заявляємо про смерть нашого улюбленого брата і учасника групи Майка "Бородача" Тейлора. У Майка була неперевершена любов до життя, і готовність віддати її виходила за рамки звичайних значень.

Минулої ночі він мирно помер від природних причин уві сні. Ми висловлюємо найглибші співчуття його двом дітям, яких він любив більше всього на світі. Ми просимо про конфіденційність для його родини в цей важкий час", - йдеться в повідомленні групи.

Скрін: facebook.com/walkofftheearth

Walk off the Earth в 2012 році добилися популярності завдяки відео на їх кавер-версію пісні Gotye "Somebody That I Used to Know" (п'ять музикантів грали на одній гітарі) - на хостингу YouTube воно менше ніж за місяць набрало понад 47 мільйонів переглядів.

Відео: YouTube / Somebody That I Used to Know - Walk off the Earth

В даний час відеокліп переглянули майже 185,3 мільйона разів.

Відомий голлівудський актор Рассел Кроу оцінив ролик і привітав музикантів у соцмережі. Серед інших зоряних шанувальників Walk off the Earth можна назвати Алісса Мілано і Троян Беллісаріо.

Ще один успішний кавер групи - знаменитий хіт Адель "Someone Like You".

Відео: YouTube / Someone Like You - Walk off the Earth (Adele Cover)

Піймавши хвилю, музиканти "переграли" також пісню "Party Rock Anthem" гурту LMFAO, "Yesterday" легендарних The Beatles і не тільки.

Відео: YouTube / I Knew You Were Trouble - WALK OFF THE EARTH Feat. KRNFX

Музиканти Walk off the Earth явзяются мультиинструменталистами, у своїх композиціях використовують як екзотичні інструменти - казу, укулеле - так і банджо і акордеон.

Відео: YouTube / Walk Off The Earth - Can't Feel My Face

Додамо, що Walk off the Earth активно веде свій канал на YouTube. Нещодавно вони представили милу різдвяну композицію "Have Yourself A Merry Little Christmas".

Відео: YouTube / Have Yourself A Merry Little Christmas - Walk off the Earth (Ft. Giorgio Michael)

Як повідомлялося раніше, в Естонії на 64-му році життя помер відомий британський рок-музикант, лідер групи Buzzcocks Піт Шеллі.

Також ми писали про те, що 19 листопада, стало відомо про смерть відомого актора Джона Блузала, який помер у віці 89 років.

Нагадаємо, 15 листопада, перебуваючи у власному будинку в Талсі у США, помер американський кантрі-музикант Рой Кларк.