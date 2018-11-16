На 85-му році життя помер відомий кантрі-музикант

Фото: (wikimedia.org Coolcaesar)

У 1982 році артист отримав премію "Греммі"

15 листопада, перебуваючи у власному будинку в Талсі у США, помер американський кантрі-музикант Рой Кларк, який став володарем премії Греммі у 1982 році. Про це повідомляє інформаційний портал Variety.

Уточнюється, що артист помер у віці 85 років від запалення легенів. До речі, народився Рой Кларк 15 квітня 1933 року в громаді Меєррин в штаті Вірджинія. У дитинстві почав грати на банджо і гітарі, і до 15 років вже був дворазовим володарем титулу кращого виконавця на банджо.

Фото: (GettyImages)

У 1950 роках Рой Кларк почав працювати на телебаченні і за короткий термін досяг серйозного успіху. На музичному терені артист також став затребуваний, підписавши контракт з Capitol Records в 1963 році.

Фото: (GettyImages)

Пізніше Кларк виступав в якості співведучого популярного телешоу "Hee Haw" в Нешвіллі, в 1982 році отримав "Греммі", а в 2009 році отримав місце в Залі слави кантрі-музики.

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Відео: (video.rbc.ua)