ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Киеве скончалась известная украинская артистка

STYLERПерсона    10.11.2018 - 20:15
Фото: Юлия Волчкова (facebook.com/m.kutsyi)
Фото: Юлия Волчкова (facebook.com/m.kutsyi)

Причиной смерти стала тяжелая болезнь

Сегодня, 10 ноября в возрасте 44-х лет скончалась актриса Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу, заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова. Эту печальную новость сообщил Театр драмы и комедии на Левом берегу в Facebook.

В сообщении источника отмечается, что умерла актриса от тяжелой болезни, хотя точный диагноз и достоверная причина смерти не сообщаются. Юлия ушла из жизни в ночь с девятого на десятое ноября.

В Киеве скончалась известная украинская артистка

Фото: Юлия Волчкова (facebook.com/teatrnalevomberegy)

"Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти очаровательной женщины с удивительной энергетикой и художественным талантом. Выражаем искренние соболезнования семье и близким, разделяем скорбь всех, кто знал или работал с Юлией Волчковой", - написано в публикации.

Время, дата и места прощания с актрисой уточняются.

В Киеве скончалась известная украинская артистка

Скриншот поста (facebook.com/teatrnalevomberegy)

Юлия Волчкова родилась 29 августа 1974 года. В 1995 окончила Киевский государственный институт имени Карпенко-Карого. С 1995 года она работала актрисой Киевского театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра. Стоит отметить, что Волчкова работала не только в театре. Она также известна публике по ролям в таких сериалах как: "День рождения Буржуя", "Гарлем", "Кольцо с бирюзой", "Сердцу не прикажешь", "Рябины гроздья алые", "След оборотня" и многие другие. Кроме того Юлия Волчкова была режиссером-постановщиком спектаклей в театре "Созвездие".

Напомним, ранее скончалась известная голливудская актриса и каскадерша.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что умер известный композитор и лауреат премии Оскар.

А также рассказывали о том, что умер один из самых жестоких маньяков в Украине.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Киевсмертьактриса
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь