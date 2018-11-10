В Киеве скончалась известная украинская артистка

Фото: Юлия Волчкова (facebook.com/m.kutsyi)

Причиной смерти стала тяжелая болезнь

Сегодня, 10 ноября в возрасте 44-х лет скончалась актриса Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу, заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова. Эту печальную новость сообщил Театр драмы и комедии на Левом берегу в Facebook.

В сообщении источника отмечается, что умерла актриса от тяжелой болезни, хотя точный диагноз и достоверная причина смерти не сообщаются. Юлия ушла из жизни в ночь с девятого на десятое ноября.

Фото: Юлия Волчкова (facebook.com/teatrnalevomberegy)

"Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти очаровательной женщины с удивительной энергетикой и художественным талантом. Выражаем искренние соболезнования семье и близким, разделяем скорбь всех, кто знал или работал с Юлией Волчковой", - написано в публикации.

Время, дата и места прощания с актрисой уточняются.

Скриншот поста (facebook.com/teatrnalevomberegy)

Юлия Волчкова родилась 29 августа 1974 года. В 1995 окончила Киевский государственный институт имени Карпенко-Карого. С 1995 года она работала актрисой Киевского театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра. Стоит отметить, что Волчкова работала не только в театре. Она также известна публике по ролям в таких сериалах как: "День рождения Буржуя", "Гарлем", "Кольцо с бирюзой", "Сердцу не прикажешь", "Рябины гроздья алые", "След оборотня" и многие другие. Кроме того Юлия Волчкова была режиссером-постановщиком спектаклей в театре "Созвездие".

Напомним, ранее скончалась известная голливудская актриса и каскадерша.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что умер известный композитор и лауреат премии Оскар.

А также рассказывали о том, что умер один из самых жестоких маньяков в Украине.

Видео: РБК-Украина