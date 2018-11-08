Умер один из самых жестоких маньяков в Украине

Фото: Коллаж РБК-Украина

На счету Ткача более 100 жизней

В понедельник, 5 ноября от сердечной недостаточности умер "пологовский маньяк" Сергей Ткач. Об этом рассказали в Пенитенциарной службе Украины, передает ТСН.

Уроженец Кемеровской области России Ткач насиловал и убивал на территории Крыма, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей. Его жертвами становились молодые девушки и женщины около 9-17 лет.

Фото: (YouTube.com/ТСН)

В 2008 году маньяк был приговорен к пожизненному заключению за 37 доказанных убийств. Всего по неофициальным данным и по словам самого Ткача от совершил более 100 убийств, доказательства которых до сих пор собирает прокуратура.

За решеткой "пологовский маньяк" нашел любовь и стал отцом. Девушка из России, моложе его на 38 лет, решила связать свою жизнь с убийцей и родила от него ребенка.

Фото: (YouTube.com/ТСН)

Напомним, сообщалось о том, что футболиста убили из-за сэлфи с чужой женой. Спортсмен пришел на вечеринку к девушке и начал приставать к ее спящей матери. На крик супруги в комнату забежал муж и убил спортсмена.

До этого мы писали, что в Днепропетровской области суд вынес приговор о пожизненном заключении мужчине за совершение им убийства.

И о том, что в Киеве были найдены тела двух женщин (в Оболонском и Дарницком районах). Преступления между собой похожи, что и привело к панике у местного населения - жители столицы подозревают, что в городе появился маньяк.

Видео: РБК-Украина