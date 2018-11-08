Помер один із самих жорстоких маніяків в Україні

Фото: Колаж РБК-Україна

На рахунку Ткача більше 100 життів

У понеділок, 5 листопада від серцевої недостатності помер "пологівський маніяк" Сергій Ткач. Про це розповіли в Пенітенціарній службі, передає ТСН.

Уродженець Кемеровській області Росії Ткач ґвалтував і вбивав на території Криму, Запорізької, Харківської та Дніпропетровської областей. Його жертвами ставали молоді дівчата і жінки близько 9-17 років.

Фото: (YouTube.com/ТСН)

У 2008 році маніяк був засуджений до довічного ув'язнення за 37 доведених убивств. Всього за неофіційними даними і за словами самого Ткача від здійснив понад 100 убивств, доведення яких до цих пір збирає прокуратура.

За ґратами "пологівський маніяк" знайшов любов і став батьком. Дівчина з Росії, молодше його на 38 років, вирішила пов'язати своє життя з убивцею і народила від нього дитину.

Фото: (YouTube.com/ТСН)

Нагадаємо, повідомлялося про те, що футболіста вбили через селфі з чужою дружиною. Спортсмен прийшов на вечірку до дівчини і почав чіплятися до її сплячої матері. На крик дружини в кімнату забіг чоловік і вбив спортсмена.

До цього ми писали, що у Дніпропетровській області суд виніс вирок про довічне ув'язнення чоловіка за скоєння ним вбивства.

Також про те, що в Києві були знайдені тіла двох жінок (в Оболонському та Дарницькому районах). Злочини між собою схожі, що і призвело до паніки у місцевого населення - жителі столиці підозрюють, що в місті з'явився маніяк.

Відео: РБК-Україна