ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Помер один із самих жорстоких маніяків в Україні

STYLERЖиття    08.11.2018 - 10:25
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

На рахунку Ткача більше 100 життів

У понеділок, 5 листопада від серцевої недостатності помер "пологівський маніяк" Сергій Ткач. Про це розповіли в Пенітенціарній службі, передає ТСН.

Уродженець Кемеровській області Росії Ткач ґвалтував і вбивав на території Криму, Запорізької, Харківської та Дніпропетровської областей. Його жертвами ставали молоді дівчата і жінки близько 9-17 років.

Помер один із самих жорстоких маніяків в УкраїніФото: (YouTube.com/ТСН)

У 2008 році маніяк був засуджений до довічного ув'язнення за 37 доведених убивств. Всього за неофіційними даними і за словами самого Ткача від здійснив понад 100 убивств, доведення яких до цих пір збирає прокуратура.

За ґратами "пологівський маніяк" знайшов любов і став батьком. Дівчина з Росії, молодше його на 38 років, вирішила пов'язати своє життя з убивцею і народила від нього дитину.

Помер один із самих жорстоких маніяків в УкраїніФото: (YouTube.com/ТСН)

Нагадаємо, повідомлялося про те, що футболіста вбили через селфі з чужою дружиною. Спортсмен прийшов на вечірку до дівчини і почав чіплятися до її сплячої матері. На крик дружини в кімнату забіг чоловік і вбив спортсмена.

До цього ми писали, що у Дніпропетровській області суд виніс вирок про довічне ув'язнення чоловіка за скоєння ним вбивства.

Також про те, що в Києві були знайдені тіла двох жінок (в Оболонському та Дарницькому районах). Злочини між собою схожі, що і призвело до паніки у місцевого населення - жителі столиці підозрюють, що в місті з'явився маніяк.

Відео: РБК-Україна

Новини України смертьманьяк
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся