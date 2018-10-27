В Днепропетровской области маньяк убивал женщин молотком: подробности инцидента

Иллюстративное фото: (izadm.gov.ua)

Мужчина уже отбыл один срок наказания за умышленное убийство, однако на путь исправления так и не встал

В Днепропетровской области суд вынес приговор о пожизненном заключении мужчине за совершение им убийства. Известно, что районный суд Кривого Рога признал местного жителя повторно, ранее он уже "отмотал" срок за умышленное убийство. Об этом сообщает сайт "Dnepr24" со ссылкой на информацию от представителей Днепровского апелляционного суда.

Первое убийство преступник совершил еще в 1999 году, он нанес удары молотком женщине по голове и она скончалась.

Отбыв в заключении весь полагающийся срок в виде 12 лет лишения свободы, в 2011 году мужчина вышел на свободу. Как оказалось впоследствии, на путь исправления мужчина так и не встал и спустя годы решил "взяться за старое". Злоумышленник повторно совершил таким же зверским способом одну из жительниц Кривого Рога.

Следователями было установлено, что убийство произошло в микрорайоне седьмой Заречный в квартире. В какой-то момент между криворожанкой и экс-заключенным возникла ссора, в результате которой преступник ударил по голове своей жертвы молотком целых восемь раз. Этим он не ограничился и после убийства еще ограбил квартиру. Известно, что женщина скончалась на месте

По результатам судебного рассмотрения, с учетом тяжести преступлений, обвиняемому назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что британка убила больного раком мужа после 9 месяцев покушений.

До этого мы писали о том, что в селе Великополовецкое Киевской области женщина зарезала своего мужа и выдала преступление за самоубийство.

До этого в Ровенской области женщина убила своего мужа и сбежала в Египет.

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Видео: РБК-Украина