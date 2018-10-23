Британка убила больного раком мужа после 9 месяцев покушений

Фото: коллаж РБК-Украина

Злоумышленники пытались отравить несчастного, взорвать его машину, утопить на рыбалке

В Великобритании женщина застрелила своего больного раком мозга мужа после того, как на протяжении девяти месяцев совершала покушения на его жизнь. Об этом пишет The Mirror.

Отмечается, что 32-летняя Хэйли Везерол пыталась убить своего 49-летнего мужа Рэймонда с лета 2017 года до весны 2018 года. Для этих целей женщина вступила в сговор со своим любовником Гленном Поллардом, который также был и лучшим другом мужа, а также его 20-летней дочерью Хизер.

Кстати, у супругов Везерол трое детей.

Злоумышленники пытались отравить Рэймонда, взорвать его машину, утопить на рыбалке, причем сам несчастный воспринимал происходящее как обычные происшествия, неудачи и совпадения. Закончилось все выстрелом в голову.

По мнению прокурора Саймона Тейлора, мотивом убийства были интимные отношения между Хэйли и Гленном Поллардом, а Хизер помогала преступникам из любви к отцу.

Отмечается, что вся эта троица отрицает причастность к преступлениям.

Слушания в суде Мейдстона в графстве Кент продолжаются.

Как сообщалось ранее, в селе Великополовецкое Киевской области женщина зарезала своего мужа и выдала преступление за самоубийство.

Напомним, что в Ровенской области женщина убила своего мужа и сбежала в Египет.

Также мы писали, что в РФ во время ссоры с мужем жительница Петербурга убила своего благоверного складным диваном.

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Видео: РБК-Украина