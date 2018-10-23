Британка вбила хворого на рак чоловіка після 9 місяців замахів

Зловмисники намагалися отруїти нещасного, підірвати його машину, втопити на риболовлі
У Великій Британії жінка застрелила свого хворого на рак мозку чоловіка після того, як протягом дев'яти місяців здійснювала замахи на його життя. Про це пише The Mirror.
Зазначається, що 32-річна Хейлі Везерол намагалася вбити свого 49-річного чоловіка Реймонда з літа 2017 року до весни 2018 року. Для цих цілей жінка вступила у змову зі своїм коханцем Гленном Поллардом, який також був і кращим другом чоловіка, а також його 20-річною дочкою Хізер.
До словаі, у подружжя Везерол троє дітей.
Зловмисники намагалися отруїти Реймонда, підірвати його машину, втопити на риболовлі, причому сам нещасний сприймав те. що відбувається, як звичайні пригоди, невдачі та збіги. Закінчилося все пострілом у голову.
На думку прокурора Саймона Тейлора, мотивом вбивства були інтимні відносини між Хейлі та Гленном Поллардом, а Хізер допомагала злочинцям через любов до батька.
Зазначається, що вся ця трійця заперечує причетність до злочинів.
Слухання в суді Мейдстона в графстві Кент тривають.
Як повідомлялося раніше, у селі Великополовецкое Київської області жінка зарізала свого чоловіка і видала злочин за самогубство.
Нагадаємо, що у Рівненській області жінка вбила свого чоловіка і втекла до Єгипту.
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Відео: РБК-Україна