Британка вбила хворого на рак чоловіка після 9 місяців замахів

Фото: колаж РБК-Україна

Зловмисники намагалися отруїти нещасного, підірвати його машину, втопити на риболовлі

У Великій Британії жінка застрелила свого хворого на рак мозку чоловіка після того, як протягом дев'яти місяців здійснювала замахи на його життя. Про це пише The Mirror.

Зазначається, що 32-річна Хейлі Везерол намагалася вбити свого 49-річного чоловіка Реймонда з літа 2017 року до весни 2018 року. Для цих цілей жінка вступила у змову зі своїм коханцем Гленном Поллардом, який також був і кращим другом чоловіка, а також його 20-річною дочкою Хізер.

До словаі, у подружжя Везерол троє дітей.

Зловмисники намагалися отруїти Реймонда, підірвати його машину, втопити на риболовлі, причому сам нещасний сприймав те. що відбувається, як звичайні пригоди, невдачі та збіги. Закінчилося все пострілом у голову.

На думку прокурора Саймона Тейлора, мотивом вбивства були інтимні відносини між Хейлі та Гленном Поллардом, а Хізер допомагала злочинцям через любов до батька.

Зазначається, що вся ця трійця заперечує причетність до злочинів.

Слухання в суді Мейдстона в графстві Кент тривають.

Як повідомлялося раніше, у селі Великополовецкое Київської області жінка зарізала свого чоловіка і видала злочин за самогубство.

Нагадаємо, що у Рівненській області жінка вбила свого чоловіка і втекла до Єгипту.

Також ми писали, що у РФ під час сварки з чоловіком мешканка Петербурга вбила свого благовірного складним диваном.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна