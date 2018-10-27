У Дніпропетровській області маніяк вбивав жінок молотком: подробиці інциденту

Ілюстративне фото: (izadm.gov.ua)

Чоловік уже відбув один термін покарання за умисне вбивство, проте на шлях виправлення так і не став

У Дніпропетровській області суд виніс вирок про довічне ув'язнення чоловіка за скоєння ним вбивства. Відомо, що районний суд Кривого Рогу визнав місцевого жителя повторно, раніше він вже "відмотав" строк за умисне вбивство. Про це повідомляє сайт "Dnepr24" з посиланням на інформацію від представників Дніпровського апеляційного суду.

Перше вбивство злочинець скоїв ще у 1999 році, він наніс удари молотком жінці по голові і вона померла.

Відбувши в ув'язненні весь термін, що покладається у вигляді 12 років позбавлення волі, в 2011 році чоловік вийшов на свободу. Як виявилося згодом, на шлях виправлення чоловік так і не встав і через роки вирішив "взятися за старе". Зловмисник повторно скоїв таким звірячим способом одну з мешканок Кривого Рогу.

Слідчими було встановлено, що вбивство сталося в мікрорайоні сьомий Зарічний в квартирі. У якийсь момент між уродженкою кривого рогу і екс-ув'язненим виникла сварка, в результаті якої злочинець вдарив по голові своєї жертви молотком цілих вісім разів. Цим він не обмежився, і після вбивства ще пограбував квартиру. Відомо, що жінка померла на місці

За результатами судового розгляду, з урахуванням тяжкості злочинів, обвинуваченому призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британка вбила хворого на рак чоловіка після 9 місяців замахів.

До цього ми писали про те, що в селі Великополовецкое Київської області жінка зарізала свого чоловіка і видала злочин за самогубство.

До цього у Рівненській області жінка убила свого чоловіка і втекла до Єгипту.

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Відео: РБК-Україна