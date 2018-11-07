Зарубил топором: в Харьковской области 25-летний парень убил бездомного (фото)

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Мужчина убил человека за то, что он проник в его гараж

Сотрудниками полиции был задержан 25-летний житель поселка Ольшаны Дергачевского района, в Харьковской области за убийство. В отделение полиции поступило сообщение о том, что в помещении гаража был найден окровавленный труп мужчины. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Харьковской области.

За время проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что молодой хозяин дома в вечернее время на своем дворе заметил неизвестного ему человека, который проник в его гараж. На всякий случай домовладелец решил вооружиться топором и отправиться в гараж, чтобы разобраться с незнакомцем. Когда он зашел в темное помещение, он разглядел силуэт человека. Незнакомец стал приближаться к нему и, недолго думая, 25-летний мужчина несколько раз ударил его топором.

От полученных травм жертва сразу же умерла. После того, как мужчина скончался, убийца смог разглядеть погибшего и опознать его - это оказался безработный 45-летний житель поселка Пересечное. С места преступления служители порядка изъяли вещдоки и направили на экспертизу.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. По такой статье преступник может получить наказание в виде лишения свободы до 15-лет. Мужчине сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следствие ведется.

Фото (hk.npu.gov.ua)

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Видео: РБК-Украина