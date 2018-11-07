Перерезал горло и отрезал гениталии: футболиста убили из-за сэлфи с чужой женой

Фото: Коллаж РБК-Украина

Спортсмен пытался изнасиловать женщину

Бразильский футболист Даниэль Корреа пришел на вечеринку к девушке и начал приставать к ее спящей матери. На крик супруги в комнату забежал муж и убил спортсмена. Об этом информирует издание Mirror.

24-летний футболист был приглашен на вечеринку к 18-летней девушке. После празднования в ночном клубе, компания решила продолжить веселье в доме именинницы.

Даниэль Корреа зашел в спальню родителей и увидел там спящую мать девушки. Футболист сделал селфи с ничего не подозревающей женщиной и сказал друзьям, что не против "опробовать маму, пока отец в доме".

Позже отец именинницы услышал крик и вбежал в комнату, где обнаружил, что футболист пытается изнасиловать его жену. Мужчина избил спортсмена до смерти, а затем отвез его тело в лес, перерезал ему горло и отрезал гениталии.

Помимо мужчины, полиция также арестовала жену и дочь Бриттса за попытку скрыть убийство. Установить, был ли факт полового акта у убитого с женщиной так и не удалось.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области суд вынес приговор о пожизненном заключении мужчине за совершение им убийства.

Также мы писали о том, что в Киеве были найдены тела двух женщин (в Оболонском и Дарницком районах). Преступления между собой похожи, что и привело к панике у местного населения - жители столицы подозревают, что в городе появился маньяк.

Перед этим сообщалось, что в Коцюбинском под Киевом также мог появиться молодой маньяк.

Видео: РБК-Украина