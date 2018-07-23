Нападает на женщин: жители Коцюбинского подозревают, что в городе орудует маньяк

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Полиция утверждает, что ничего о нем не знает

Жители Киевской области считают, что в Коцюбинском появился молодой маньяк. Об этом пишет "Сегодня".

По словам жителей Коцюбинского, Киевской области, маньяк охотится на молодых женщин. Они утверждают, что в последнее время участились нападения прямо среди белого дня.

Местная жительница сообщила, что за последний месяц было уже несколько случаев нападения.

"Это продолжается уже месяц. За это время были совершены нападения на 10 женщин разных возрастов. Одну жертву извращенец попытался изнасиловать в туалете на местном вокзале, но на крик девушки сбежались люди, и ее спасли. Другую затащил в кусты, но девушке также повезло — ее спас прохожий", — рассказала местная жительница по имени Галина.

Пострадавшие девушки смогли описать насильника. Они утверждают, что это молодой высокий парень, в возрасте около 30 лет. Свои нападения он совершает преимущественно днем.

Полиция Киевской области информацию о маньяке пока не подтвердила. Они сообщили, что на данный момент не располагают такой информацией.

"У нас нет информации, что по городу бегает маньяк и массово нападает на женщин", - сообщили представители полиции Киевской области.

Напомним, в Чернобыльской зоне изнасиловали 24-летнюю иностранку.

Двое мужчин предложили подвезти девушку, а вместо этого привязали ее к дереву в лесу, изнасиловали и ограбили.

Видео: video.rbc.ua