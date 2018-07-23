Нападає на жінок: мешканці Коцюбинського підозрюють, що в місті орудує маніяк

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Поліція стверджує, що нічого про нього не знає

Мешканці Київської області вважають, що в Коцюбинському з'явився молодий маніяк. Про це пише "Сьогодні".

За словами мешканців Коцюбинського, Київської області, маніяк полює на молодих жінок. Вони стверджують, що останнім часом почастішали напади прямо серед білого дня.

Місцева жителька повідомила, що за останній місяць було вже декілька випадків.

"Це триває вже місяць. За цей час були здійснені напади на 10 жінок різних вікових груп. Одну жертву збоченець спробував зґвалтувати в туалеті на місцевому вокзалі, але на крик дівчини збіглися люди, і її врятували. Іншу затягнув у кущі, але дівчині також пощастило — її врятував перехожий", — розповіла місцева мешканка на ім'я Галина.

Постраждалі дівчата змогли описати ґвалтівника. Вони стверджують, що це молодий високий хлопець, у віці близько 30 років. Свої напади він здійснює переважно вдень.

Поліція Київській області інформацію про маніяка поки не підтвердила. Вони повідомили, що на даний момент не володіють такою інформацією.

"У нас немає інформації, що по місту бігає маніяк і масово нападає на жінок", - повідомили представники поліції Київської області.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні зґвалтували 24-річну іноземку.

Двоє чоловіків запропонували підвезти дівчину, а замість цього прив'язали її до дерева в лісі, зґвалтували і пограбували.

Відео: video.rbc.ua