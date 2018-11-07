ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Перерізав горло і відрізав геніталії: футболіста вбили через селфи з чужою дружиною

STYLERЖиття    07.11.2018 - 17:00
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Спортсмен намагався зґвалтувати жінку

Бразильський футболіст Даніель Корреа прийшов на вечірку до дівчини і почав чіплятися до її сплячої матері. На крик дружини в кімнату забіг чоловік і вбив спортсмена. Про це інформує видання Mirror.

24-річний футболіст був запрошений на вечірку до 18-річної дівчини. Після святкування в нічному клубі, компанія вирішила продовжити веселощі в будинку іменинниці.

Даніель Корреа зайшов в спальню батьків і побачив сплячу матір дівчини. Футболіст зробив селфи з жінкою, яка нічого не підозрювала, і сказав друзям, що не проти "випробувати маму, поки батько в домі".

Перерізав горло і відрізав геніталії: футболіста вбили через селфи з чужою дружиною

Пізніше батько іменинниці почув крик і вбіг у кімнату, де виявив, що футболіст намагається зґвалтувати його дружину. Чоловік побив спортсмена до смерті, а потім відвіз його тіло в ліс, перерізав йому горло та відрізав геніталії.

Крім чоловіка, поліція також заарештувала дружину і дочку Бріттса за спробу приховати вбивство. Встановити, чи був факт статевого акту у вбитого з жінкою так і не вдалося.

Раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області суд виніс вирок про довічне ув'язнення чоловіка за скоєння ним вбивства.

Також ми писали про те, що в Києві були знайдені тіла двох жінок (в Оболонському та Дарницькому районах). Злочини між собою схожі, що і призвело до паніки у місцевого населення - жителі столиці підозрюють, що в місті з'явився маніяк.

Перед цим повідомлялося, що в Коцюбинському під Києвом також міг з'явитися молодий маніяк.

Відео: РБК-Україна

Новини України Вбивство
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся