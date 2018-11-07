Перерізав горло і відрізав геніталії: футболіста вбили через селфи з чужою дружиною

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Спортсмен намагався зґвалтувати жінку

Бразильський футболіст Даніель Корреа прийшов на вечірку до дівчини і почав чіплятися до її сплячої матері. На крик дружини в кімнату забіг чоловік і вбив спортсмена. Про це інформує видання Mirror.

24-річний футболіст був запрошений на вечірку до 18-річної дівчини. Після святкування в нічному клубі, компанія вирішила продовжити веселощі в будинку іменинниці.

Даніель Корреа зайшов в спальню батьків і побачив сплячу матір дівчини. Футболіст зробив селфи з жінкою, яка нічого не підозрювала, і сказав друзям, що не проти "випробувати маму, поки батько в домі".

Пізніше батько іменинниці почув крик і вбіг у кімнату, де виявив, що футболіст намагається зґвалтувати його дружину. Чоловік побив спортсмена до смерті, а потім відвіз його тіло в ліс, перерізав йому горло та відрізав геніталії.

Крім чоловіка, поліція також заарештувала дружину і дочку Бріттса за спробу приховати вбивство. Встановити, чи був факт статевого акту у вбитого з жінкою так і не вдалося.

Раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області суд виніс вирок про довічне ув'язнення чоловіка за скоєння ним вбивства.

Також ми писали про те, що в Києві були знайдені тіла двох жінок (в Оболонському та Дарницькому районах). Злочини між собою схожі, що і призвело до паніки у місцевого населення - жителі столиці підозрюють, що в місті з'явився маніяк.

Перед цим повідомлялося, що в Коцюбинському під Києвом також міг з'явитися молодий маніяк.

Відео: РБК-Україна