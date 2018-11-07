Зарубав сокирою: в Харківській області 25-річний хлопець убив бездомного (фото)

Чоловік убив людину за те, що він проник у його гараж
Співробітниками поліції був затриманий 25-річний житель селища Вільшани Дергачівського району, Харківської області за вбивство. У відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні гаража було знайдено закривавлений труп чоловіка. Про це повідомили на сайті Національної поліції Харківської області.
За час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці з'ясували, що молодий господар дому у вечірній час на своєму подвір'ї помітив невідомого йому чоловіка, який проник у його гараж. На всякий випадок домовласник вирішив озброїтися сокирою і відправитися в гараж, щоб розібратися з незнайомцем. Коли він зайшов у темне приміщення, він розгледів силует людини. Незнайомець став наближатися до нього і, недовго думаючи, 25-річний чоловік кілька разів ударив його сокирою.
Від отриманих травм жертва відразу ж померла. Після того, як чоловік помер, вбивця зміг розгледіти загиблого і пізнати його - це виявився непрацюючий 45-річний житель селища Пересічне. З місця злочину служителі порядку вилучили речові докази та направили на експертизу.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. За такою статтею злочинець може отримати покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Зараз він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідство ведеться.
Фото (hk.npu.gov.ua)
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Відео: РБК-Україна