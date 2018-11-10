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У Києві померла відома українська артистка

STYLERПерсона    10.11.2018 - 20:15
Фото: Юлія Волчкова (facebook.com/m.kutsyi)
Фото: Юлія Волчкова (facebook.com/m.kutsyi)

Причиною смерті стала важка хвороба

Сьогодні, 10 листопада у вiцi 44 рокiв померла актриса Київського академічного театру драми і комедії на Лівому березі, заслужена артистка України Юлія Волчкова. Цю сумну новину повідомив Театр драми і комедії на Лівому березі в Facebook.

В повідомленні джерела зазначається, що померла актриса від тяжкої хвороби, хоча точний діагноз і достовірна причина смерті не повідомляються. Юлія пішла з життя у ніч з дев'ятого на десяте листопада.

У Києві померла відома українська артистка

Фото: Юлія Волчкова (facebook.com/teatrnalevomberegy)

"Глибоко сумуємо з приводу передчасної смерті чарівної жінки з дивовижною енергетикою та мистецьким хистом. Висловлюємо щирі співчуття родині і близьким, поділяємо скорботу всіх, хто знав або працював з Юлією Волчковой", - написано в публікації.

Час, дата і місця прощання з актрисою уточнюються.

У Києві померла відома українська артистка

Скріншот поста (facebook.com/teatrnalevomberegy)

Юлія Волчкова народилася 29 серпня 1974 року. В 1995 закінчила Київський державний інститут імені Карпенко-Карого. З 1995 року вона працювала актрисою Київського театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра. Варто відзначити, що Волчкова працювала не тільки в театрі. Вона також відома публіці за ролями в таких серіалах як: "День народження Буржуя", "Гарлем", "Каблучка з бірюзою", "Серцю не накажеш", "Горобини грона червоні", "Слід перевертня" та багато інших. Крім того, Юлія Волчкова була режисером-постановником вистав у театрі "Сузір'я".

Нагадаємо, раніше померла відома голлівудська актриса і каскадерка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що помер відомий композитор і лауреат премії Оскар.

А також розповідали про те, що помер один із самих жорстоких маніяків в Україні.

Відео: РБК-Україна

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