Скончалась известная голливудская актриса и каскадерша

Фото: Скорая помощь (samsebeskazal/LiveJournal)

За свои достижения артистка несколько раз попадала в книгу рекордов Гиннесса

В Южной Дакоте умерла известная голливудская актриса, каскадерша и гонщица Китти О'Нил. Об этом сообщает The Washington Post.

Американская глухая каскадерша, актриса и гонщица Китти О'Нил умерла в возрасте 72 лет. Причиной смерти стало воспаление легких.

Китти О'Нил родилась 24 мая 1946 года в штате Техас в семье отца-ирландца и матери-чероки. Слух Китти потеряла в четырехмесячном возрасте после перенесенной болезни.

Фото: Китти О'Нил (twitter.com/thewrap)

Всю жизнь Китти О'Нил увлекалась различным рискованными занятиями. Она испытывала парашюты, увлекалась гонками и ставила рекорды на водных лыжах.

Также Китти О'Нил была знаменита своими каскадерскими съемками. Известность ей принесла картина "Чудо-женщина", которая вышла на экраны в 1979 году. Она снялась в таких кинокартинах как "Аэропорт 77", "Братья Блюз" и "Омен 2: Дэмиен".

В 1979 году был снят автобиографический фильм о ее жизни. Он назывался "Тихая победа: История Китти О'Нил". Этот фильм был номинирован сразу на две премии Эмми.

Звезда установила неофициальный женский рекорд скорости на наземном транспортном средстве, получила премию Вольта от Фонда Александра Грэйема Белла за выдающиеся заслуги в привлечении внимания общественности к проблемам и достижениям глухих и слабослышащих.

Также за свои каскадерские достижения она несколько раз попадала в книгу рекордов Гиннесса.

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Видео: РБК-Украина