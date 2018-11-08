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Померла відома голлівудська актриса і каскадерка

STYLERПерсона    08.11.2018 - 18:30
Фото: Швидка допомога (samsebeskazal/LiveJournal)
Фото: Швидка допомога (samsebeskazal/LiveJournal)

За свої досягнення артистка кілька разів потрапляла в книгу рекордів Гіннесса

В Південній Дакоті померла відома голлівудська актриса, каскадерка і гонщиця Кітті О'Ніл. Про це повідомляє The Washington Post.

Американська глуха каскадерка, актриса і гонщиця Кітті О'Ніл померла у віці 72 років. Причиною смерті стало запалення легенів.

Кітті О'Ніл народилася 24 травня 1946 року в штаті Техас у родині батька-ірландця і матері-черокі. Слух Кітті втратила у чотиримісячному віці після перенесеної хвороби.

Померла відома голлівудська актриса і каскадерка

Фото: Кітті О'Ніл (twitter.com/thewrap)

Все життя Кітті О'Ніл захоплювалася різними заняттями ризикованими. Вона випробувала парашути, захоплювалася гонками і ставила рекорди на водних лижах.

Також Кітті О'Ніл була відома своїми каскадерськими зйомками. Популярність їй принесла картина "Диво-жінка", яка вийшла на екрани в 1979 році. Вона знялася в таких фільмах як "Аеропорт 77", "Брати Блюз" і "Омен 2: Деміен".

У 1979 році був знятий автобіографічний фільм про її життя. Він називався "Тиха перемога: Історія Кітті О'Ніл". Цей фільм був номінований відразу на дві премії Еммі.

Зірка встановила неофіційний жіночий рекорд швидкості на наземному транспортному засобі, отримала премію Вольта від Фонду Олександра Грэйема Белла за видатні заслуги в залученні уваги громадськості до проблем і досягнень глухих і слабочуючих.

Також за свої каскадерські досягнення вона кілька разів потрапляла в книгу рекордів Гіннесса.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що помер відомий композитор і лауреат премії Оскар.

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Відео: РБК-Україна

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