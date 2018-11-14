"Так спешила жить!": умерла известная украинская писательница

Иллюстративное фото (УНИАН)

В течение трех последних лет она боролась с онкологической болезнью

Умерла Ева Гата. Сердце известной писательницы из Львова, роман которой в свое время вошел в список "Книга года ВВС", остановилось в ночь на 14 ноября.

"Трудно принять и невозможно согласиться. Сегодня ночью отошла от нас Ева Гата. Веселая, оптимистичная, умная, талантливая Оля Коссак (настоящее имя писательницы - Ред.). Прекрасный человек, отзывчивый товарищ, которая для каждого из нас находила правильные слова поддержки, прекрасная жена, заботливая мама и бабушка, талантливый преподаватель. Оля так спешила жить! Последнее десятилетие ее таланты взорвались - писала запоем книги, рисовала картины, ткала. Планировала заняться гончарством..." - написала в Facebook директор Международного института образования, культуры и связей с диаспорой Национального университета "Львовская политехника" Ирина Ключковская.

Ева Гата (фото: facebook.com/eva.gata.9)

"Нам грустно без тебя, наша дорога подруга. Мир обеднеет без тебя... Спи спокойно в Божьих объятиях", - добавила Ключковська.

Ева Гата (фото: facebook.com/eva.gata.9)

Львовянка Ирина Кметь отметила, что "даже непроизвольная кратковременная встреча с Ольгой на улице и несколько реплик вежливого диалога оставляли приятные ощущения встречи с близким человеком".

Ева Гата (фото: facebook.com/eva.gata.9)

Ева Гата родилась 23 августа 1958 года во Львове. После окончания Львовского национального университета имени Ивана Франко работала в научно-исследовательском секторе при кафедре прикладной математики. Жизненным призванием она считала - учить студентов и писать книги. Ольга Коссак писала философско-мистические романы, которые, по ее мнению, должны улучшить мир. Всего в ее творческом активе более 14 книг, среди которых "Ave Eva", "Три чесноти, або казка про оріхалк", "Очищення, або роблю, що хочу", "Стати Сонцем" (список "Книга года ВВС - 2014") и другие.

Ева Гата (фото: facebook.com/eva.gata.9)

Напомним, что недавно умер выдающийся украинский кинооператор.

Ранее сообщалось, что в возрасте 44 лет скончалась актриса Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу, заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова.

Видео: РБК-Украина